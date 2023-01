Serie D, un’Us Fasano inconsistente risolve la crisi della Gladiator

Nella quarta di ritorno i biancazzurri si dimostrano fin troppo sterili per muovere la classifica

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – L’Us Fasano risolve la crisi della Gladiator (1-0) al termine di una gara incolore, dove non poche sono state le difficoltà a pungere un avversario recude da ben quattro sconfitte di fila con oltre 400 minuti di astinenza dal gol. Un’attacco inconsistente ha agevolato il compito dei padroni di casa che nella ripresa si sono ritrovati anche in superiorità numerica per una grossa ingenuità del difensore Farinola, caduto nel tranello di un raccattacapalle letto a rimettere la palla in gioco. Prima sconfitta dell’anno, con la serie positiva che si ferma a tre gare.

I locali puntano sul 4-3-3 con la novità Nicolau come terminale offensivo

I locali di mister Luigi Grimaldi che prende il posto dello squalificato Teore Grimaldi punta sul modulo 4-3-3 con l’inedito attacco composto da Nicolau, supportato da Panaioli e Squerzanti. Per il resto Butano in porta, Ciampi e Puca centrali, Cipolletta e Tomi esterni, mentre a centrocampo Mele, Caruso e Marianelli;

I biancazzurri optano per Falcone al posto dello squalificato Corvino

Gli ospiti di mister Tisci devono fare a meno dello squalificato Corvino con il tecnico che conferma il modulo 4-3-2-1 con la sola novità data da Falcone nel ruolo lasciato vacante dallo squalificato bomber, per il resto tutto uguale rispetto a domenica scorsa con Vantaggiato terminale offensivo, supportato da Battista e proprio Falcone. Davanti a Ceka ci sono Manfredi, Onraita, Da Silva e Farinola. In regia ancora Chironi, con Bianchini e Calabria mezzali.

Bianchini prova a salvare la faccia dei biancazzurri

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente di Lnd e Figc. In cronaca al 19’ cross di Tomi per Nicolau che stacca di testa a centro area, ma la palla finisce fuori bersaglio. Replicano immediatamente i pugliesi al 20’ con il lancio a scavalcare la difesa di Chironi per Battista, ma Puca sventa la minaccia deviando in fallo laterale. Al 21’ l’arbitro ferma il gioco ed osserva un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della Shoah. Alla ripresa gli ospiti pigiano sull’acceleratore ed al 29’ Vantaggiato si destreggia con un tiro a giro centrale. Al 34’ Calabria incrocia a lato, ma senza successo. Ghiotta occasione al 40’ con Bianchini che esalta le doti di Bufano che chiude in corner un tiro dalla distanza. Sul conseguente corner Falcone anda la palla sull’esterno della rete. Sarà questa l’ultima azione del primo tempo.

Il vantaggio dei locali e poi il buio degli ospiti

Nella ripresa Onraita si deve superare nella copertura difensiva sul tiro a colpo sicuro di Panaioli, corre il 2’. Partono bene i padroni di casa che al 13’ sbloccano il risultato: azione insistita sull’out di destra, la palla arriva fuori area sui piedi di Tomi che lascia partire un fendente sul quale si infila Panaioli per la correzione decisiva in rete. Tegola per gli ospiti al 15’ con Farinola che rimedia un cartellono rosso reo di aver spinto per terra un raccattapalle per velocizzare la ripresa. I locali cercano il raddoppio. Al 28’ Caruso si coordina al volo, ma non trova lo specchio della porta. Tomi cerca la conclusione dalla distanza al 32’ con la palla che lambisce il palo. La reazione degli ospiti è tutta nel tiro fuori misura del neoentrato Di Federico al 34’. Cala il sipario su una gara brutt, giocata solo a sprazzi, ma non è bastato per avere ragione di un avversario non proprio irresistibile.

Una sconfitta che rallenta ulteriormente la marcia verso la zona play-off, nella giornata che ha segnato il ritorno alla vittoria della capolista Cavese e del Nardò, mentre i punti dalla zona spareggi sale a 4 lunghezze.

Il tabellino della gara

Gladiator–Us Città di Fasano: 1-0 (0-0)

Rete: 13’ s.t. Panaioli (G).

Gladiator (4-3-3): Bufano, Cipolletta, Tomi, Mele (42′ s.t. Corigliano), Ciampi, Puca, Caruso, Marianelli, Nicolau, Panaioli, Squerzanti (34′ s.t. Mancini A.). A disposizione: Somma, Villano, De Caro, Mancini C., Pietroluongo, Tedesco, Messina. All. Grimaldi.

Us Città di Fasano (4-3-2-1): Ceka, Manfredi, Farinola, Chironi (39′ s.t. Lezzi), Onraita, Paula da Silva (26′ s.t. Di Federico), Battista, Bianchini, Vantaggiato (39′ st Losavio), Falcone (21′ st Gomes Forbes), Calabria (26′ s.t. Lofoco). A disposizione: Menegatti, Aprile, Izco, Bari. All. Tisci.

Arbitro: Papi di Prato.

Note: Espulso al 15′ s.t. Farinola (F) per aver strattonato un raccattapalle. Ammoniti: Squerzanti (G), Manfredi (F), Ciampi (G). Angoli: Gladiator 4, Fasano 5. Rec. p.t. 1′; s.t. 5′. Note: Spettatore 400 circa di cui una cinquantantina proventini da Fasano.