Serie D, un’Us Fasano da urlo sbanca Molfetta ed accorcia sulla vetta

Nella quinta giornata una squadra mai doma ribalta i padroni di casa più volte e vola in classifica

MOLFETTA ­– L’Us Fasano veste i panni di corsaro e porta a casa l’intera posta in palio nella sfida contro il Molfetta calcio (2-3), al termine di una gara scoppiettante con i biancazzurri mai domi che hanno creduto fino in fondo nella vittoria. Al terzo tentativo arriva il colpo grosso in trasferta dei ragazzi del tecnico Tisci che proietta l’Us Fasano ad un passo dalla vetta, in quest’avvio di stagione decisamente pirotecnico. Nessuno si illude del piazzamento colorito ad una sola lunghezza dal duetto di testa, ma si ha la chiara impressione che sia fin troppo meritato alla luce di quanto si è visto in queste prime giornate di campionato. A Molfetta era senza dubbio un crocevia per entrambe le squadre ed i biancazzurri hanno dimostrato di poter pensare da grande. In gara il tecnico mischia le carte e schiera a sorpresa Di Federico come terminale offensivo, una soluzione che al triplice fischio lo premierà con una doppietta di ottima fattura che si commenta da sola, il resto lo ha fatto il solito infaticabile Corvino con il sigillo finale. Si conferma una panca lunga con non poche soluzioni per il tecnico. L’unica nota stonata l’uscita anzitempo di Pierpaoli in barella per infortunio, si spera che non si tratti di nulla di grave.

Nella quinta giornata l’Us Fasano è reduce dalla vittoria di misura interna sofferta contro la Gladiator 1924 (1-0), mentre i locali hanno impattato a reti bianche a Nardò. Una gara, quella del “Paolo Poli”, dove la posta in palio vale doppio per entrambe le compagini: il Fasano vuole osare verso la vetta, mentre il Molfetta cerca il primo acuto stagionale.

L’Us Fasano senza Diaz e con Di Federico in avanti nel 4-3-2-1

L’Us Fasano di mister Tisci deve fare a meno di Diaz per infortunio e getta nella mischia Lezzi al suo debutto. Novità in avanti nel 4-3-2-1 che schiera Di Federico come terminale offensivo, mentre alle sue spalle ci sono i soliti Corvino e Battista. Nel cerchio Lezzi è affiancato da Bianchini e Pierpaoli, in difesa tutto confermato con Di Vittorio e Savarese come terzini, a centro Onraita a braccetto con Da Silva, mentre in porta ritorna Ceka.

Il Molfetta dell’ex Bartoli punta sul 4-4-2 con Coratella in avanti

Il tecnico di casa Bartoli conferma il modulo 4-4-2 con bomber Coratella e Leonetti in avanti, mentre alle loro spalle Longo e Montinaro sulle corsie laterali con Manzo e Fucci a centro. In difesa Stasi e Colaci nel ruolo di terzini, mentre Panebianco e Calvanese a centro della difesa con Leonetti in porta.

Uno-due di Di Federico ed arriva il ribaltone

In cronaca in avvio ci pensa Di Federico a lambire l’incrocio dei pali con un tiro da fuori area. Il Fasano pigia sull’acceleratore, ma sono i locali che passano alla prima conclusione con il solito Coratella che al 13’ si destreggia con un gran destro da fuori area che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Ancora locali al 15’ con Stasi che prova ad impensierire Ceka che, comunque, fa buona guardia. Al 25’ deve uscire Diame per neutralizzare una buona combinazione tra Di Federico e Corvino con quest’ultimo anticipato. Il pareggio arriva al 36’ sugli sviluppi di un fallo laterale che vede Di Federico esibirsi in una rovesciata che non lascia scampo al portiere di casa. Prima dello scadere esce Pierpaoli per un infortunio con Calabria che prende il suo posto. Leggerezza difensiva al 43’ con Diame che agevola l’intervento di Di Federico che lo batte per la seconda volta segnando il vantaggio ospite. Prima dell’intervallo Ceka deve intervenire su un fendente dalla distanza di Leonetti.

Ripresa di emozioni e Corvino fa i giochi di prestigio

Ripresa a spron battuto per i locali che con il neoentrato Tedesco colpiscono la traversa, sempre con un gran tiro da fuori area. Corvino non si fa pregare ed al 2’ centra il palo un tiro incredibile dalla distanza. Il Fasano gioca a viso aperto ed al 3’ con Di Vittorio, su cross di Battista, manca la terza rete. Scampato il doppio pericolo i locali centrato il pari con Manzo al 12’ che fa partire un tiro beffardo da fuori area che non lascia scampo a Ceka. Il neoentrato Acosta si vede annullare una rete per fallo di mano, ma la stessa cosa accade a Tedesco, questa volta per fuorigioco. Il pari non sembra accontentare nessuno ed ecco che al 35’ Corvino beffa Diame con un destro che riporta definitivamente con la testa in avanti i biancazzurri. Prima del triplice fischio Acosta al 43′ potrebbe chiudere in anticipo le ostilità, ma il suo tiro finisce fuori dallo specchio della porta.

Domenica si ritorna in casa per affrontare il Bitonto con i tifosi di casa pronti a cullare il sogno di una classifica a contatto di gomito con la vetta.

Il tabellino della gara

Molfetta calcio-Us Fasano: 2-3 (1-2)

Reti: 13′ p.t. Coratella (M), 36′ p.t. e 43′ p.t. Di Federico (F), 12′ s.t. Manzo (M), 35′ s.t. Corvino (F).

Molfetta calcio (4-4-2): Diame, Panebianco, Calvanese, Fucci, Stasi, Colaci, Montinaro, Manzo, Longo (29′ s.t. Vivacqua), Coratella (40′ s.t. Leone), Leonetti (1′ s.t. Tedesco). All. Bartoli. A disposizione: Crispino, Di Modugno, Salvemini, Romio, Lobjanidze, Pinto.

Us Fasano (4-3-2-1): Ceka, Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Onraita, Da Silva, Battista (18’ s.t. Pipistrelli), Pierpaoli (40′ p.t. Calabria), Di Federico (23′ s.t. Acosta), Corvino (40′ s.t. Convertino), Bianchini (18’ s.t. Gomes Forbes). All. Tisci. A disposizione Menegatti, Lofoco, Aprile, Manfredi.

Arbitro: Jules Roland Tona di Cuneo.

Note: Spettatori 500 circa di cui 60 ospiti. Ammoniti Montinaro, Fucci, Calvanese del Molfetta, Corvino del Fasano. Angoli: Molfetta 4, Fasano 5. Rec.: pt 6′; st 5′.

I risultati della V^ giornata

Bitonto calcio-Barletta 1922: 0-1, Casarano calcio-Nocerina calcio 1910: 1-1, Cavese 1919-Matera: 4-0, Francavilla-Team Altamura: 1-4, Gladiator 1924-Puteolana 1902: 2-1, Lavello-Nardò: 0-0, Fbc Gravina-Afragolese 1944: 1-1, Martina calcio 1947-Brindisi Fc: 0-2, Molfetta calcio-Us Città di Fasano: 2-3.

La classifica di serie D girone H

Barletta 1922 e Cavese 1919 12; Casarano calcio, Brindisi Fc, Us Città di Fasano 11; Nardò e Gladiator 1924 9; Team Altamura e Afragolese 1944 8; Nocerina calcio 1910 6; Lavello e Fbc Gravina 4; Martina calcio 1947 e Matera* 3; Puteolana 1902, Molfetta calcio e Bitonto calcio* 2; Francavilla 1. *una gara in meno

