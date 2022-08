Serie D, primo test amichevole per un’Us Fasano alle prese con una rosa lunga

Il tecnico Tisci conferma il suo credo tattico con un modulo 4-3-2-1

CASCIA (PG) – Prima settimana di ritiro per l’Us Fasano che ha stabilito il suo quartier generale sui colli di Cascia, dove il nuovo tecnico Ivan Tisci sta rodando un gruppo riveduto e corretto quasi in toto. Una settimana di ritiro fuori sede, quindi, che arriva dopo il pre-ritiro tenuto sul manto erboso del “Curlo” la settimana precedente.

“Il lavoro procede molto bene – afferma il tecnico biancazzurro – è stata una settimana molto intensa e i ragazzi stanno rispondendo bene alle sollecitazioni dello staff. Il gruppo si sta formando, in questi giorni è importante trovare il giusto affiatamento in campo e fuori. Su 27 giocatori qui in ritiro, 20 sono nuovi. Vedo i ragazzi ambiziosi e con voglia di crescere”.

Allenamento congiunto Montespaccato calcio-Us Fasano

Negli scorsi giorni (giovedì 4 agosto) i biancazzurri hanno tenuto un’amichevole, tecnicamente allenamento congiunto, con la compagine del Montespaccato calcio (serie D girone E). Il risultato finale ha visto i laziali imporsi per 3-2, al termine di una gara che ha dato non poche indicazioni al tecnico biancazzurro. Confermato il modulo 4-3-2-1, ma il tecnico Tisci ha voluto far girare gran parte dei giocatori per iniziare ad avere un’idea più completa del valore dei calciatori aggregati al gruppo.

Di Federico ed Acosta si sono alternati come punta

Nel primo tempo in porta è andato Ceka (’02), sulla linea difensiva Savarese (’04) e Marinello (’03), a centro Onraita Pizzoleo. A centocampo Spinaci con Bernardini e Bianchini sugli esterni. In avanti Battista e Calabria (’03) sulle fasce, mentre terimale offensivo Di Federico. Nella ripresa Leone (’04) tra i pali, Taddeo (’03) e Di Vittorio (03) sugli esterni, mentre a centro Quaranta (’01) e Aprile. Nella linea mediana Convertino (’04) al centro, Pierpaoli (’02) e Diaz sugli esterni. In avanti Acosta terminale offensivo, supportato alle spalle da Pipistrelli e Forbes. In cronaca momentaneo vantaggio dei biancazzurri di Battista, poi le reti dei laziali con Giannetti, De Dominicis e Barbarossa, sul finale Forbes.

Una gara condizionata dai carichi di lavoro, ma il potenziale si inizia vedere. Certo non sarà facile per il tecnico trovare la giusta quadratura considerato un organico corposo non solo nei numeri, con altri arrivi previsti in settimana.

Mister Tisci, dobbiamo affinare i meccanismi

“Abbiamo affrontato – continua mister Tisci – una formazione di pari categoria, venivamo da primi giorni di preparazione pesante, con doppie sedute. A questo punto non si può avere una condizione fisica ottimale, sarebbe preoccupante essere già in forma ora. Dobbiamo affinare i meccanismi, le conoscenze in campo e i test che faremo qui a Cascia saranno utili in tal senso. In questa fase è normale sbagliare e sugli errori dobbiamo lavorare per crescere. Da questo punto di vista mi attendo progressi dal prossimo allenamento congiunto di martedì 9 con il Flaminia”.

Un primo test che conferma l’inclinazione del tecnico biancazzurro per il modulo ad albero di Natale.

“Come schema di partenza – conclude Tisci – stiamo adottando il 4-3-2-1, con Acosta o Di Federico, e all’occorrenza anche Gomes Forbes, terminali offensivi. Abbiamo elementi bravi nello stretto e dobbiamo sfruttare queste caratteristiche. Ho la fortuna di allenare più di undici potenziali titolari e anche tatticamente potremo adottare più soluzioni. In questi test è giusto mischiare anche un po’ le carte per dare a tutti le possibilità di esprimersi”.

Altre due amichevoli nei prossimi giorni

Prossimi impegni amichevoli previsti per domani (9 agosto) contro il Flaminia calcio (serie D girone E) ed a seguire contro l’Ancona (serie C) venerdì prossimo (12 agosto).