Serie D, l’Us Fasano stringe i denti per un pari che muove solo la classifica

Nella 14esima giornata emerge una gara sofferta per i biancazzurri in evidente affanno LE FOTO

FASANO – Un pareggio sofferto per un’Us Fasano che francamente ha fatto ben poco contro una Team Altamura che si è divorato non poche occasioni per passare in vantaggio. Al triplice fischio arriva un pari incolore per i locali che hanno dovuto stringere i denti, dovendo fare i conti con non poche defezioni in formazione che hanno reso la coperta della rosa sempre più corta. Aspettando tempi migliori, vedi la parentesi del calcio mercato invernale, l’Us Fasano evita la sconfitta e conferma il momento non proprio esaltante che gli ha permesso di inanellare solo due punti nelle ultime 4 gare giocate. Sotto l’aspetto tattico inconsistente il filtro di centrocampo, mentre sugli esterni è mancata la solita velocità che ha portato grosse fortune in avvio di stagione, per il resto le polveri dell’attacco hanno subito l’umidità del giorno. Tra le note liete la difesa che ha, comunque, fatto il proprio compito, mentre è stato positivo il debutto dell’ultimo arrivato Farinola.

Un big match d’alta quota

Nella 14esima giornata arriva la sfida d’altra quota tra un’Us Fasano che cerca il pronto riscatto dopo lo scivolone esterno contro la Nocerina (3-2), mentre la Team Altamura è reduce dal pari a reti bianche interno contro il Barletta, ma ha dalla sua un filotto di sei risultati utili consecutivi. Nella stessa stagione c’è un precedente, sempre al “Curlo”, con i murgiani che si imposero di misura (0-1) nella sfida valevole per la Coppa Italia.

Team Altamura con il 3-5-2 e la coppia d’attacco Croce-Sosa

I murgiani del tecnico Ginestra si affidano al 3-5-2 con Croce e l’ex Sosa in avanti, alle spalle Murtas e Colella, sugli esterni, mentre nel cerchio gli altri ex Prinari e Ganci con Bolognese. In difesa Bertolo, Lacassia e Mattera, tra i pali Spina.

Locali con il classico 4-3-2-1 ed il ritorno di Acosta e Onraita

I biancazzurri di mister Tisci puntano sul classico 4-3-2-1 con la novità di Onraita sulla novità arretrata, mentre Acosta è preferito come terminale offensivo. Alle sue spalle Corvino e Battista, mentre nel cerchio Diaz, Lezzi e Calabria. In difesa Savarese e Di Vittorio come terzini, al centro Onraita e Da Silva, in porta Ceka.

Primo tempo di sofferenza

In cronaca al 1’ cross di Sosa per il tacco di Croce che impegna Ceka. Passano solo 2’ e gli ospiti vanno a rete con Croce, servito sempre da Sosa, che infila Ceka in uscita, ma la gioia dura poco perché arriva la bandierina alzata a decretare il fuori gioco. Ancora ospiti pericolosi al 6’ con Sosa che fa rimpallare il suo colpo di testa sulla schiena di Bertolo da posizione favorevole. Contropiede di Sosa al 19’ con tiro finale da posizione defilata che scheggia la traversa. Si rifanno sotto gli ospiti al 38’ con una punizione di Sosa dal limite che finisce fuori bersaglio.

Il primo tiro dei locali nella ripresa

Nella ripresa fiammata degli ospiti al 12’ con Murtas che impegna Ceka in uscita, bravo a chiudere in corner. Ghiotta occasione per la Team al 16’ con Sosa, servito da Bolognese, che si divora la palla del vantaggio da posizione centrale un passo dentro l’area. Si affaccia in area il Fasano al 21’ con Corvino che pennella un cross a lambire l’incrocio dei pali. Deve uscire Ceka al 23’ su cross di Murtas dalla sinistra. Ancora locali in azione al 29’ con Battista che serve al neoentrato Di Federico che non inquadra la porta da posizione defilata. Murgiani in azione al 33’ con Colella per Murtas che di testa impegna Ceka. Ospiti ancora vicini alla marcatura al 37’ con Prinari, servito da Molinaro, manda alto da posizione centrale al limite dell’area. In pieno recupero 47’ locali in avanti sull’asse Battista-Di Federico, ma arriva la posizione di fuorigioco ad invalidare l’azione. Sarà questa l’ultima occasione della partita.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Team Altamura: 0-0 (0-0)

Us Città di Fasano: Ceka, Savarese, Di Vittorio (14’ s.t. Farinola), Lezzi, Onraita (1’ s.t. Aprile), Da Silva, Battista, Diaz (14’ s.t. Gomes Forbese), Acosta (25’ s.t. Di Federico), Corvino, Calabria (36’ s.t. Bari). All. Tisci. A disposizione Menegatti, Taddeo, Convertino, Maldonado.

Team Altamura: Spina, Lacassia, Bertolo (10’ p.t. Schiavino), Ganci, Mattera, Murtas, Colella, Bolognese, Croce (26’ s.t. Caputo), Sosa (36’ s.t. Molinaro), Prinari (44’ s.t. Casiello). All, Ginestra. A disposizione Guido, Errico, Kanoute, Malundu, Venanzio.

Arbitro: Sassano di Padova.

Note: Spettatori 1600 circa di cui 130 circa sostenitori ospiti. Espulso il tecnico Ginestra nell’intervello. Ammoniti Prinari (A), Onraita (F), Schiavino (A), Mattera (A). Rec. p.t. 1’; s.t. 3’.