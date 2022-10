Serie D, l’Us Fasano ritorna al “Curlo” per restare in vetta

Nella settima giornata arriva la delicata sfida interna contro un’ostica Gravina

FASANO ­– Si attende il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di questo pomeriggio che vedrà l’Us Fasano scendere al “Curlo” per affrontare il Gravina. Siamo alla settima giornata e per i biancazzurri arriva un ostacolo più ostico di quanto dica l’attuale classifica. I murgiani pur viaggiando in piena zona play-out hanno dalla loro una buona tenuta difensiva con 6 reti subite, pur avendo realizzato solo 5 gol. Il Gravina allenato da Antonio Summa, reduce dal pari a reti bianche interno contro il Barletta, è in serie positiva da cinque turni, avendo inanellato altrettanti pareggi. Una compagine ospite che gioca con il 3-5-2 proponendo in avanti il duo composto da Gustavo Actis Goretta e Baldassare Murania. Il Gravina ha incassato solo una sconfitta, quella registrata sul campo del Casarano (1-0), per il resto solo pareggi, di cui quelli di peso sono stati raccolti in esterno contro la Team Altamura (1-1) ed in casa affrontando la Nocerina (1-1) e l’Afragolese (1-1).

I biancazzurri del tecnico Ivan Tisci vogliono continuare a navigare in vetta alla classifica e per farlo devono confermare il buon ruolino di marcia che finora li vede imbattuti. Reduci dal brillante pareggio esterno con la Cavese (2-2) hanno addosso le luci della ribalta di un girone che inizia a notare il cammino dei fasanesi.

Sul fronte formazione per i biancazzurri non ci sarà Ignacio Pipistrelli, già fermo ai box nelle ultime due gare, ma in campo potrebbero andare gli stessi visti all’opera nello scorso turno. Forse ci potrebbe essere un ballottaggio per il ruoto di unica punta, nel modulo tattico 4-3-2-1, dato che il buon operato di Pablo Acosta, entrato in gara in corso nell’ultima partita, potrebbe spingere il tecnico a preferirlo a Ivan Di Federico per i titolari. Di certo sugli esterni di centrocampo, a ridosso dell’unico attaccante ci saranno Vincenzo Corvino ed Ignacio Battista che sono in testa appaiati alla classifica dei marcatori della squadra con 3 reti ciascuno. Confermatissimo nel cerchio di centrocampo Augustin Diaz che farà reparto con Giancarlo Bianchini ed Emanuele Calabria.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 al “Curlo” con la direzione di gara affidata a Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

Il programma della VII^ giornata

Afragolese 1944-Lavello, Barletta 1922-Nocerina calcio 1910, Gladiator 1924-Cavese 1919, Matera-Casarano calcio, Molfetta calcio-Bitonto calcio, Nardò-Francavilla, Puteolana 1902-Martina Calcio 1947, Team Altamura-Brindis Fc, Us Città di Fasano-Fbc Gravina.

La classifica Serie D Girone H

Casarano calcio e Us Città di Fasano 15; Brindisi Fc e Cavese 1919 14; Barletta 1922 13; Afragolese 1944 12; Nardò e Gladiator 1924 11; Team Altamura e Nocerina calcio 1910 9; Bitonto calcio 8; Martina calcio 1947 7; Fbc Gravina 6; Francavilla e Lavello 5; Molfetta calcio e Matera 4; Puteolana 1902 3.