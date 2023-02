Serie D, l’Us Fasano regge alla capolista con una prestazione tutto cuore

Nella settima di ritorno la Cavese impone il proprio gioco ma i locali rispondono per le rime LE FOTO

FASANO – Ci pensa bomber Corvino a prendere per mano un’Us Fasano che ha tenuto testa ad una Cavese (1-1) arrembante per i primi 20′ con la rete del vantaggio di Banegas, ma i locali hanno saputo gettare il cuore l’oltre l’ostacolo centrando un pareggio sullo scadere di tempo. Un pari che per certi versi sta pure stretto ai locali che nella ripresa hanno costretto nella propria metà campo i campani, ma non sono riusciti a scardinare un’attenta difesa. La capolista continua la sua corsa solitaria in vetta, mentre l’Us Fasano cancella la pessima figura di sette giorni addietro con una prova gagliarda.

Il big match della giornata

Nella settima di ritorno arriva il big match della giornata con la capolista Cavese che fa visita all’Us Fasano. Posta in palio che vale oro per entrambe le formazioni con gli acquilotti che vogliono continuare a rimanere in testa, forti di un filotto di ben sei risultati utili consecutivi, l’ultima battuta d’arresto risale al derby esterno con la Nocerina (2-1). Di contro i padroni di casa sono reduci dallo scivolone pesante di Bitonto (6-3) e viaggiano con un ruolino di marcia deficitario con appena due punti nelle ultime 4 gare, per la cronaca l’ultima affermazione piena dei biancazzurri risale alla sfida interna con la Puteolana (3-1), nella seconda di ritorno.

Il tecnico Troise punta in attacco su Bubas e Banegas

Gli aquilotti di mister Troise confermano il modulo 4-4-2 con l’attacco affidato a Bubas e Banegas, mentre sulle fasce laterali ci sono Gagliardi e Tumminelli, nel cerchio gli under Cuomo e Bezzon. Sulla linea arretrata i terzini under Rossi e D’Amore, a centro Lomasto e Magri, mentre in porta l’under Colombo. Assente per squalifica Muzon, infortunati Bacio Terracino, Maffei e Puglisi.

I locali di mister Tisci recuperano Onraita e Savarese

Il tecnico di casa Tisci recupera Onraita e Savarese in difesa, mentre in attacco prova Falcone per il 4-3-2-1. Confermata la punta Vantaggiato, alle spalle Falcone e Corvino, nel cerchio Bianchini, Chironi con l’under Dos Santos. In difesa i terzini under Savarese e Di Vittorio, a centro Onraita e Aprile, in porta l’under Ceka. Squalificato Farinola, infortunato Da Silva e Battista.

Corvino risponde con un eurogol alla giocata di Banegas

In cronaca al 6’ Bezzon cross in piena area per Tumminelli che non riesce nella deviazione da buona posizione. Progressione di D’Amore al 10’ con palla velenosa in area che non trova nessuno pronto alla deviazione. Risponde il Fasano al 12’ con Vantaggiato che scodella a centro area per Onraita che da buona posizione non riesce nella deviazione sottoporta. Vantaggio ospite al 15’ con Banegas che si destreggia in area eludendo la guardia di Onraita e battendo a rete da posizione angolata sul primo palo. Manca il raddoppio la Cavese al 21’ con Banegas, ancora lui, che supera al termine di una triangolazione supera il portiere con un pallonetto, ma sulla linea di porta c’è Bianchini al salvataggio estremo. Ancora ospiti pericolosi al 22’ con Banegas che scambia con Tumminelli che prova il tiro in diagonale non inquadrando la porta. Sullo scadere di tempo arriva la giocata vincente di Corvino, corre il 41’, che dal limite supera il suo diretto avversario e fa partire un fendente che filmina il portiere ospite centrando il pari.

Il Fasano pigia sull’acceleratore ma la Cavese regge

Nella ripresa subito in pressing i locali che al 2’ con Corvino impegnano il portiere Colombo. Ancora Fasano pericoloso al 6’ con Dos Santos a servire per Corvino il cui tiro in piena area di rigore rimpalla su un difensore. Pericolo in area biancazzurra all’8 sugli sviluppi di una punizione dal limite di Gagliardi con la chiusura provvidenziale in corner di Aprile a salvare l’area. Punizione dal limite di Corvino al 18’ con l’incornata di Aprile sottomisura, ma la palla finisce fuori bersaglio. Cerca il tiro dal limite Foggia al 33’ con la parata di Ceka. Sullo scadere Aliperta prova la conclusione al volo dal limite con la palla che finisce fuori bersaglio.

Al triplice fischio applausi sugli spalti tra le due tifoserie che già all’andata si erano distinte per grande rispetto e correttezza sportiva. Un’appendice alla gara che di certo concilia maggiormente con lo sport, alla luce anche degli esempi tutti da dimenticare che arrivano da altri campi, spesso di categorie anche superiori.

Il tabellino della gara

Us Fasano-Cavese 1919: 1-1 (1-1)

Reti: 15’ p.t. Banegas (C), 41’ p.t. Corvino (F),

Us Fasano: Ceka, Savarese, Di Vittorio, Chironi, Onraita, Aprile (31’ s.t. Lofoco), Dos Santos (20’ s.t. Calabria), Bianchini (44’ s.t. Losavio), Vantaggiato (33’ s.t. Di Federico), Corvino, Falcone (38’ s.t. Gomes Forbes). All. Tisci. A disposizione Menegatti, Manfredi, Lezzi, Izco.

Cavese 1919: Colombo, Rossi, Gagliardi (15’ s.t. Palma), Banegas, Tumminelli, Lomasto, Cuomo, Bezzon (31’ s.t. Aliperta), Bubas (23’ s.t. Foggia), D’Amore, Magri. All. Troise. A disposizione Angeletti, Basile, Altobello, Ludovici, Fissore, Lombardi.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Note: Spettatori 2000 circa di cui 340 sostenitori ospiti. Ammoniti Corvino (F), Di Federico (F), Tumminelli (C), Lomasto (C), D’Amore (C), Aliperta (C). Rec. p.t. 1’; s.t. 4’+1’.

(Fotoservizio di Mario Rosato)