Serie D, l’Us Fasano ancora al tappeto lontana da casa

Nell’anticipo della decima di ritorno il San Giorgio passa al primo affondo e regge in difesa

SAN GIORGIO A CREMANO (NA) – Continua la sterilità in trasferta dell’Us Fasano che incassa una sconfitta di misura contro il San Giorgio (1-0), la terza di fila lontano da casa, rendendo difficile il cammino play-off. Un risultato decisamente bugiardo per i biancazzurri che hanno provato in tutti i modi a recuperare la gara, dopo il vantaggio fulmineo dei campani, ma sono mancati nell’ultimo passaggio, anzi hanno rischiato il raddoppio se non fosse stato per Ceka che si è superato sul tiro di rigore. Nell’anticipo della decima di ritorno i biancazzurri pagano dazio ad un avvio a spron battuto dei locali, ma devo recitare il mea culpa per le tante occasioni non concretizzate per un niente, esaltando le doti del portiere di casa. Non è un buon momento per i biancazzurri che non riescono a dare continuità ai risultati, elemento fondamentale per inseguire un obiettivo come gli spareggi play-off.

Sul sintetico dello stadio “Paudice” i locali sono reduci da un’altra vittoria di misura tra le mura amiche, superando il Sorrento (1-0), mentre il Fasano si è imposto nel derby con il Brindisi (1-0), il tutto prima della sosta per il torneo di Viareggio.

Campani con l’argentino Mancini in avanti

La compagine di casa di mister Ambrosino recupera Landolfo e Raucci, puntando sul modulo tattico 3-5-2 con in avanti Mancini e Varela, supportati sulle fasce da Bozzaotre e Raucci.

Nei biancazzurri ritorna Capomaggio nel cerchio

I biancazzurri di mister Danucci recuperano Capomagggio e confermano il modulo 4-2-3-1 con Sosa terminale offensivo, spalleggiato da Forbes, mentre sulle fasce ci sono Corvino e Battista.

Vantaggio fulminio ed un pari sfiorato a più riprese

In cronaca al 5’ punizione dal limite di Mancini che scodella in piena area per Ruggiero che prova il tiro a colpo sicuro, ma la difesa biancazzurra si libera come può. È il preludio del gol: scocca il 6’, Mancini fa partire un gran tiro che si spegne sotto l’incrocio tra l’incredulità di Ceka. Il Fasano non ci sta ed al 9’ reagisce andando vicinissimo al pari con Battista che costringe il portiere ad una provvidenziale deviazione in corner. Ci riprova ancora Battista al 18’, servito da Corvino, che impegna dalla distanza Bellarosa. Al 21’ è Corvino, su punizione dal limite, a spedire la palla alta sulla traversa. Si riporta in avanti la compagine locale con Mancini che cerca la conclusione personale, ma senza successo. Continua a pressare il Fasano ed all’28’ è Bianco a provare la conclusione in porta da fuori area con palla che si spegne sul fondo. Rimane in dieci il Fasano al 29’ per un brutto fallo di Calabria su Navas che gli comporta il rosso diretto. In pieno recupero Corvino serve per Sosa che a botta sicura si vede Bellarosa respingere il suo tiro dalla corta distanza, evitando il pareggio degli ospiti. Ancora Fasano vicino al pari sugli sviluppi del corner con il primo intervento del portiere sul colpo di testa di Camara e poi il tiro di Capomaggio che finisce fuori.

Difesa ad oltranza dei locali ed un rigore sbagliato

Nella ripresa ritorna la parità numerica al 14’ con il doppio giallo rimediato da Sepe. Al 16’ Capomaggio, servito da Corvino, impegna Bellarosa in una parata plastica. Ancora Capomaggio in azione al 25’ con un colpo di testa, su punizione di Corvino, che è facile preda del portiere di casa. Calcio di rigore per i campani al 27’ per fallo di Camara su Mancini: batte Varela, ma Ceka si oppone. In pieno recupero ancora Bellarosa si supera sulla punizione dalla distanza di Del Col.

Il tabellino della gara

Fc San Giorgio-Us Città di Fasano: 1-0 (1-0)

Rete: 6’ p.t. Mancini (S).

Fc San Giorgio: Bellarosa, Landolfo, Raucci, Argento, Cassese, Sepe, Bozzaotre (18’ s.t. Guarino), Navas (43’ s.t. De Siena), Varela, Mancini (29’ s.t. Greco), Ruggiero. All. Ambrosino. A disposizione Barbato, Luongo, Spedaliere, Veneruso, Onesto, Evacuo.

Us Città di Fasano: Ceka, Del Col, Bianco, Capomaggio, Camara (27’ s.t. Losavio), Gorzelewsky, Battista (34’ p.t. Bernardini), Calabria, Sosa, Corvino (34’ s.t. Richella), Gomes Forbes (24’ s.t. Semenzin). All. Danucci. A disposizione Suma, Taddeo, Quaranta, Callegari, Lezzi.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Note: Espulso al 29’ Calabria (F) per gioco scorretto, al 14’ s.t. Sepe (S) per doppio giallo. Ammoniti Corvino (F), Bellarosa (S), Ruggiero (S), Raucci (S), Camara (F). Rec. p.t. 5’; s.t. 6’.