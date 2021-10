Serie D, l’Us Fasano affronta in trasferta la terribile matricola della Virtus Matino

Nella quinta giornata arriva la trasferta sul neutro di Parabita a porte chiuse giocando sul sintetico

PARABITA (LE) – Trasferta contro la Virtus Matino da prendere con le pinze per un’Us Fasano che è reduce da un filotto di tre risultati utili consecutivo, di cui due vittorie di fila, che hanno proiettato i biancazzurri a ridosso della vetta della classifica. Siamo alla quinta giornata ed arriva un altro scontro diretto in ottica salvezza. Sul sintetico di Parabita, il Comunale di Matino non è agibile per i lavori in corso, i biancazzurri di mister Mosca incroceranno il cammino di una terribile matricola che è reduce dalla sconfitta di Nola (2-1), al termine di una gara molto combattuta. Sul panca dei salentini siede mister Giuseppe Branà, un allenatore artefice dello storico salto in quarta serie nazionale, potendo contare su un gruppo dove la bandiera argentina è di casa. I salentini puntano sul modulo 4-3-3 con in avanti Francesco Ancora, Franco Ruibal e Gianluca Pozzessere, ma la punta di diamante dei salentini è il terzino destro Esteban Giambuzzi, al suo rientro dopo la squalifica, con al suo attivo 2 reti. Non sarà della sfida il capitano Damian Salto per squalifica.

Virtus Matino (Fb.com Polisportiva Virtus Matino)

Sul fronte fasanese mister Mosca avrà non pochi dubbi, con una difesa rivoluzionata dagli infortuni, oramai noti di Franco Gorzelewski e Rodrigo Calligari, con al centro del reparto arretrato che andrà Galo Capomaggio, tra i più attivi dei biancazzurri, e Papa Camarà. Il modulo 4-2-3-1 porterà in avanti la riconferma certa di Ivan Gomes Forbes, con l’under Emanuele Calabria sulla fascia, ricalcando quanto visto nell’ultima uscita. Certo resta il dubbio sulla presenza di Vincenzo Corvino alle spalle della punta, con Luigi Calemme che scalpita per giocare fin dal primo minuto. Tra le novità spicca la presenza in panca dell’ultimo arrivato, l’attaccante argentino Tomas Prado, facile prevede un utilizzo in gara in corso.

L’attaccante argentino Tomas Prado ex Bisceglie calcio 1913

Fischio d’inizio fissato alle ore 15 sul neutro a porte chiuse del centro sportivo Heffort sport village di Parabita con la direzione di gara affidata a Davide Gandino della sezione di Alessandria.