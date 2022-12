Serie D, l’allenamento congiunto Us Fasano-Us Lecce U19 regala reti e spettacolo

Ritorna in maglia biancazzurro Losavio che va a segno con una tripletta e buono il debutto di Izco

FASANO ­– Tanti gol nell’allenamento congiunto del giorno della festività dell’Immacolata con l’Us Fasano che ha incrociato il cammino dell’Us Lecce U19 (5-5). Un buon test per i biancazzurri di mister Tisci che si preparano alla delicata sfida di domenica prossima in casa dell’Afragolese, si gioca sul sintetico dello stadio “Arena Giuseppe Piccolo” di Cercola, nell’area metropolitana di Napoli. Un pareggio pirotecnico che ha regalato non poche emozioni ai pochi intimi presenti sugli spalti del “Curlo”. Buone indicazioni per il tecnico Tisci che ha potuto vedere all’opera gli ultimi arrivati Izco e Losavio, quest’ultimo autore di una tripletta di ottima fattura, mentre il centrocampista argentino ha mostrato di essere tenace e già pronto per il gioco biancazzurro. Di certo tra le note liete c’è anche l’utilizzo, nell’ampia girandola delle sostituzioni, del terzino Farinola, tra i volti nuovi del calcio mercato invernale, mentre nel cerchio è ritornato a disposizione ed in gran forma Bianchini. Buone indicazioni sono giunte anche dal francese in prova, l’under 2003 Abou, utilizzato sia sulla fascia che come punta centrale. Assenti Acosta, Diaz e Onraita, difficile capire se sono stati tenuti a riposo precauzionale o saranno out per la prossima trasferta. Di certo è stato un test provante contro una compagine che milita al nono posto della classifica del campionato Primavera 1 che ritornerà in campo il prossimo 7 gennaio allo Juventus center di Vinovo per affrontare i locali bianconeri.

Il tecnico Coppitelli si affida su Minerva e Burnete in avanti

In gara il tecnico degli ospiti Coppitelli si affidata sul 4-4-2 con Minerva e Burnete in avanti, mentre alle spalle Salomaa e Dakà sugli esterni, con Samek e Borgo a centro. In difesa i terzini Nizet e Russo, mentre i centrali sono Hasic e Abdellaoui con Borbei in porta.

Mister Tisci prova subito Losavio ed Izco

I locali di Tisci confermano il 4-3-2-1 con Di Federico terminale offensivo, sugli esterni di centrocampo Losavio e Maldonado, nel cerchio Izco, Convertino e Bari, sulla linea arretrata i terzini Di Vittorio e Mandredi, con Locosole ed Aprile a centro, mentre in porta Menegatti.

Tante reti per un buon allenamento congiunto

In cronaca a centro i salentini al primo affondo, corre il 10’, con Samek, servito da Minerva, che spedisce in rete una palla vacante in mischia. Il pari giunge al 20’ con Di Federico che serve in profondità per Losavio che batte l’estermo difensore ospite. Giallorossi nuovamente a rete al 23’ con Brunete che ribadisce in porta un cross dall’out di Nizet. Ancora Losavio al 34’ con un tiro dal limite che genera il nuovo pari (2-2). Calcio di rigore per il Lecce al 36’, per fallo di Abou su Nizet: alla battuta dal dischetto va lo stesso attaccante che infila il nuovo vantaggio. Al 41’ Losavio spedisce in rete la sfera rimpallata sul palo, su tiro di Abou, ed arriva il nuovo pareggio (3-3). Prima dell’intervallo ci pensa Minerva, al 43’, ad punire la difesa di casa per un errato disimpegno (3-4). Nella ripresa inevitabile la girandola di sostituzioni da ambo le parti. I giallorossi sembrano prendere il largo al 5’ con Minerva che spedisce in rete un cross dall’out di Dakà per il 3-5. I locali si rifanno sotto ed al 27’ con Corvino che accorcia le distanze dal dischetto. Infine il pari è servito al 37’ da Lezzi che con gran tiro da fuori area non lascia scampo al portiere Borbei per il definitivo 5-5.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano–Us Lecce U19: 5-5 (3-4)

Reti: 10’ p.t. Samek (L), 20’ p.t., 34’ p.t., 41’ p.t. Losavio (F), 23’ p.t. Burnete (L), 36’ p.t. Nizet (L), 43’p.t., 5’ s.t. Minerva (L), 27’s.t. Corvino (F), 37’ s.t. Lezzi (F).

Us Città di Fasano: Menegatti, Manfredi, Di Vittorio, Convertino, Loconsole, Aprile, Izco, Bari, Di Federico, Maldonado, Losavio. All. Tisci. A disposizione Ceka, Da Silva, Savarese, Lezzi, Bianchini, Gomes Forbes, Taddeo, Corvino, Calabria, Farinola, Abou, Albano.

Us Lecce U19: Borbei, Russo, Nizet, Abdellaoui, Hasic, Samek, Borgo, Minerva, Daka, Burnete, Salomaa. All. Coppitelli. A disposizione Moccia, Ciucci, Corfitzen, Dorgu, Carrozzo, Gueddar, Berisha, Vulturar, Pol Munoz, Pascalauc, Macrì.

Arbitro Manghisi di Monopoli.

(Foto Ricky Dibiase per Us Città di Fasano)