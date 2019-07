Serie D, Il presidente del Fasano calcio D’Amico ospite del Tgr Puglia

La lotta al calcio scommesse della società biancazzurra approda sui canali Rai

FASANO – L’Us Città di Fasano non ci sta ad essere quotato nel palinsesto del calcio scommesse e nei giorni scorsi ha scritto una lettera a Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti, esponendo il proprio volere.

Cosimo Sibilia, presidente della LND

Una missiva che porta la firma della società calcistica “Us Città di Fasano e dell’associazione di promozione sociale “Il Fasano siamo noi” ed ha fatto breccia su ogni testata giornalistica sportiva e non solo. Del resto la richiesta avanzata dal Fasano calcio non ha precedenti nel mondo dilettantistico ed ancora una volta ha portato alla luce il lavoro degli appassionati di calcio cittadino, il lavoro dei tanti volontari che da anni si sono messi al fianco del sodalizio biancazzurro per inseguire un calcio migliore.

Un’iniziativa contro corrente di una società che si basa anche su una delle principali forme di supporto attivo dei tifosi alla gestione del calcio, anticipando quanto oggi si legge circa forme di azionariato popolare nel calcio.

La bontà dell’iniziativa è approdata anche al Tgr Puglia, nelle due edizioni di oggi, che attraverso un servizio completo a firma del collega Alessandro Trevisani. Ecco il link del servizio andato in onda al Tgr Puglia