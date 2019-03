Serie D, Fasano-Gragnano 0-1 (29′ s.t. Live)

I campani passano su calcio di rigore di Martone

Us Città di Fasano-Città di Gragnano: 0-0

Us Città di Fasano: Suma, Mambella, Diop, Gori, Anglani, Rullo, Serri (14′ s.t. Gomes Forbes), Ganci, Tuttisanti (11′ s.t. Zicarelli), Corvino, Montaldi. All. Laterza. A disposizione Guarnieri, Pugliese, Schena, Cobo Galvez, Lillo, Giannotti, Richella.

Città di Gragnano: Russo, Ammendola, Elefante (25′ s.t. Procida), La Monica, Grimaldi, Cavaliere, Tascone, Martone, Sorriso, Lopetrone, Padovano. All. Campana. A disposizione Buono, Fusco, Ruocco, Follo, Minale, Raffone, Di Costanzo, Achaval.

Arbitro: Cannata di Faenza.

Note: Spettatori 1400. Ammonito Elefante (G),

FASANO – Partiti

Al pronti via il tecnico di casa Laterza opta per un modulo 4-3-3, con Suma tra i pali, mentre in difesa va Anglani al posto di Colombatti, centrocampo con l’unica variate data da Tuttisanti, mentre in avanti conferma per Corvino e Montaldi, con il rinforzo sulla destra dato da Serri.

Risponde il tecnico ospite Campana con un modulo 3-5-2 optando per il difensore Elefante al posto dello squalificato Chiarello, mentre in avanti va Sorriso affiancato da Padovano.

In cronaca al 9’ Gori prova la conclusione da fuori con palla che si spegne sul fondo. Errore nella rimessa del portiere ospite che agevola Serri al 14’, ma la sua palombella non inquadra lo specchio della porta. Si affaccia dalle parti del portiere di casa il Gragnano con una punizione da fuori di Lopetrone, corre il 17’, ma è facile preda di Suma. Punizione dal limite di Gori al 28’ con palla direttamente sulla barriera. Corner al 29’ di Corvino ad effetto con i campani che spazzano con affanno. Ripartenza al 35’ di Tuttisanti con Ammendola che chiude in corner. Si chiude il primo tempo a reti inviolate.

L’esterno Leo Serri tra i più incisivi della gara

Nella ripresa subito attivo il Gragnano che al 1’ con Tascone cerca la conclusione aerea dal vertice dell’area, con palla che finisce alta. La risposta dei locali arriva un minuto dopo su punizione con Corvino che chiama alla respinta con i pugni Russo. Ancora in evidenza Corvino sulla fascia di sinistra che al 7’ cerca l’azione personale con la palla che si spegne sul fondo a fil di palo. Si supera il portiere Suma, al 9’, su azione improvvisa di Padovano, servito da Elefante, che non trova il tempo per battere a rete agevolando la parata del portiere. Chiude in angolo il Gragnano una pericolosa combinazione tra Corvino e Ganci. Punizione dal limite di Corvino al 23, da posizione centrale, con palla alta sulla traversa. Al 26’ calcio di rigore per il Gragnano per una trattenuta di Mambella su Sorriso. Alla battuta va Martone che realizza con palla che scheggia il palo.