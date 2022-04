Serie D, Corvino fa tris di gol e l’Us Fasano accorcia sulla terza posizione

Nel posticipo serale della 14esima di ritorno i biancazzurri superano la Team Altamura

FASANO – Ci pensa bomber Corvino a rilanciare le quotazioni dell’Us Fasano in chiave play-off. Al terzo tentativo i biancazzurri hanno superano un avversario mai domo come la Team Altamura (3-2), capace di recuperare per ben due volte lo svantaggio. Ironia della sorte la vittoria interna ritorna proprio al terzo tentativo, dopo che in precedenza i biancazzurri avveno incassato due pareggi non proprio esaltanti. Nella 14esima giornata di ritorno arriva una vittoria che vale oro colato alla luce di quanto accaduto nel pomeriggio con la contemporanea sconfitta della seconda e terza forza del campionato, rispettivamente il Francavilla ed il Bitonto. Il distacco dalla terza posizione scende a tre lunghezze, quando mancano al rompete le righe della regular season solo cinque gare.

Nel posticipo serale del turno infrasettimanale arrivano i gol e lo spettacolo per deliziano i tifosi biancazzurri. Bomber Corvino sale ad 11 sigilli personali, facendosi perdonare con gli interessi il rigore sbagliato domenica scorsa nella sfida interna contro il Molfetta calcio (1-1).

In gara subito pericoloso il Fasano con Calabria che dalla sinistra mette un pallone invitante in area che gli attaccanti biancazzurri che non riescono a deviare in porta. Al 3’ i locali passano: Forbes scende sulla destra e serve un pallone d’oro per Corvino che mette dentro con precisione per il vantaggio. Proteste degli altamurani in quanto la rete è giunta mentre Lezzi era a terra, ma i baresi avevano comunque continuato a giocare. Lo stesso Lezzi deve però abbandonare il campo in barella. L’asse Forbes-Corvino si ripete al 15’, ma il capitano questa volta manca la porta, mandando la palla sul fondo. Al 24’ ospiti pericolosi: Capomaggio manca il colpo di testa permettendo a Lucchese di recuperare palla sulla trequari, l’ex di turno serve per Tedesco che si ritrova a tu per tu con Suma che però è bravissimo a chiudergli lo specchio. Al 28’ ancora Altamura: errore in disimpegno della difesa fasanese e gran tiro di Baradji deviato in angolo. Al 42’ è il Fasano a mettersi in mostra in contropiede: Forbes per Corvino, gran giocata del numero dieci fasanese che impegna Giuliani in angolo. Ancora il bomber locale in azione, al 45’, ad impegnare l’estremo difensore altamurano con una punizione dal limite. Prima dell’intervallo arriva il pareggio a sorpresa degli ospiti: angolo dei murgiani in un’area gremita di giocatori, nella paurosa mischia la palla carambola sulla spalla di Camara e finisce in rete. Accese proteste per un presunto fallo su Suma, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Nella ripresa subito in azione i locali che all’8 con Battista colpiscono il palo esterno direttamente su punizione. Al 12’ un nuovo calcio da fermo porta scompiglio nella difesa ospite con Corvino che costringe agli straordinari Giuliani. Rispondono gli ospiti al 14’ con Molinaro, ma Suma devia in angolo. Al 17’ contatto in area tra Errico e Corvino: per l’arbitro è calcio di rigore tra le proteste baresi. Alla battuta va lo stesso Corvino che spiazza il portiere e riporta nuovamente in avanti i locali. Non passa un minuto e l’Altamura pareggia: Molinaro prova il tiro al volo con successo, tra la responsabilità dell’estremo difensore biancazzurro. Gli ospiti restano in dieci al 22’ per la doppia ammonizione decretata a Tazza. Al 27’ gran giocata di Corvino sulla sinistra, traversone al centro su cui si avventa Battista che, sbilanciato, mette fuori. Assedio finale del Fasano: al 28’ ci prova Forbes, di poco fuori il suo tiro. Al 31’ Calabria pesca in area Corvino, colpo di testa che sfiora il palo. Al 35’ arriva la meritata rete: Tedesco perde palla a centrocampo permettendo la ripartenza del Fasano con Battista che calcia, respinge Giuliani, ma il rimpallo favorisce Corvino che realizza la sua tripletta. Al 43’ contropiede fasanese con Sosa, miracolo di Giuliani. Altro contropiede al 48’ con Losavio che colpisce il palo e sarà questa l’ultima azione di un finale scoppiettante.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano-Team Altamura: 3-2 (1-1)

Reti: 3’ p.t.., 19’ s.t. su rig. e 35’ s.t. Corvino (F), 47’ p.t. aut. Camara (A), 20’ s.t. Molinaro (T).

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Bianco, Capomaggio, Camara, Gorzelewski, Battista (38’ s.t. Semenzin), Lezzi (6’ p.t. Bernardini, 23’ s.t. Sosa)), Forbes (30’ s.t. Richella), Corvino (40’ s.t. Losavio), Calabria. All. Danucci. A disposizione Ceka, Quaranta, Callegari, Convertino.

Team Altamura: Giuliani, Kanoute, Tazza, Lucchese (38’ s.t. Lorusso), Sal, Errico, Molinaro (28’ s.t. Ziello), Serra, Tedesco, Baradji, Abreu. All. Dibenedetto. A disposizione Spina, Cancelliere, Russotto, M. Binetti, P. Binetti, Casiello, Massari.

Arbitro: Vailati di Crema.

Note: Espulso al 22’ s.t. Tazza (TA) per doppia ammonizione; Ammoniti Capomaggio (F), Molinaro (A), Camara (F), Serra (A), Sall (A).