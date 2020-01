Serie D Coppa Italia, l’Us Fasano di scena a Tolentino per la prima semifinale

Nella semifinale d’andata si gioca nella cittadina maceratese con i tifosi al seguito

TOLENTINO (MC) – Occhi puntati nelle Marche per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’Us Fasano sarà ospite dell’Us Tolentino 1919 per la prima della doppia sfida che deciderà l’accesso in finale. I biancazzurri sono già in sede dalla serata di ieri con il quartier generale che è stato posto all’Hotel San Crispino di Morrovalle, poco meno di 33 chilometri dal centro del maceratese.

Si gioca contro la formazione dell’Us Toletino 1919 che si è qualificata dopo aver superato il Pineto calcio al termine dei calci di rigore, stessa sorte per i biancazzurri pugliesi che, viceversa, si sono sbarazzati del Foggia.

Il Tolentino di mister Mosconi preferisce il 4-4-2

Il Tolentino di mister Andrea Mosconi milita nel girone F ed, in campionato, è reduce dalla vittoria interna contro lo Jesina (2-1) che gli ha permesso di fare un bel salto in classifica in ottica salvezza. I cremisi puntano su un modulo tattico 4-4-2 che vede in Matteo Minnozzi ed Ettore Padovani la coppia d’attacco. Una coppia che insieme ha realizzato 11 gol nella stagione regolare.

Il rigore decisivo nella sfida Us Fasano-Foggia 1920 dei Quarti

Il Fasano di mister Lateza parte dal 4-4-2

Sul fronte biancazzurro il tecnico Giuseppe Laterza ha tenuto l’ultima seduta d’allenamento nella mattinata di ieri e delle indicazioni emerse certe sono le assenze di Manuel Gonzalez, squalificato, e Tiziano Prinari, alle prese con un infortunio. Di contro rientrano a tempo pieno Vincenzo Corvino ed Alessio Pedicone. Il tecnico dovrebbe puntare sul modulo tattico 4-4-2 con in avanti Augusto Diaz e Davide Cavaliere, mentre sugli esterni di centrocampo scalpitano Ivan Forbes e Corvino. In difesa il posto dello squalificato Gonzalez potrebbe essere ricoperto da Nicola Panebianco.

I Tifosi della Curva Sud

I supporter biancazzurri saranno presenti sugli spalti

Ci saranno i tifosi fasanesi al seguito della squadra che saranno sugli spalti della struttura marchigiana con una nutrita delegazione che si è mossa dalla città della Selva nelle prime ore della giornata.

Fischio d’inizio fissato alle ore 15:30 allo stadio “Della Vittoria” di Tolentino con la direzione di gara affidata a Ubaldi della sezione di Roma 1.