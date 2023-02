Serie D, batosta Us Fasano! Il Bitonto passa 6-3

Nella sesta giornata emerge una sconfitta che potrebbe andare oltre quanto visto in campo

BITONTO – Una sconfitta pesante addirittura ben oltre il risultato, quella incassata in esterno contro il Bitonto (6-3), al termine di una gara che ha mostrato le evidenti difficoltà di una squadra alla ricerca del suo gioco perso strada facendo. Sul neutro a porte chiuse del Polisportivo “Rossiello” i biancazzurri hanno lasciato da subito strada ai padroni di casa che hanno infilato da ogni posizione una difesa, comunque, orfana dei suoi centrali Onraita e Da Silva, ma senza dimenticare il terzino under Savarese, finito solo in panca. Un parziale attenuante di una gara da dimenicare, ma che potrebbe lasciare anche qualche strascio pesante. L’attenzione cade inevitabilmente sull’operato del tecnico Tisci che sembra mostrare non poche difficoltà a gestire il suo giocattolo ed in merito sarà la società a farsi sentire per capire quello che sta succedendo. Appare evidente che si stia registrando un corto circuito all’interno dello spogliatoio, ma allo stesso tempo resta da capire dove sono le reali colpe. Per ora la società si chiude dietro un pesante silenzio stampa, mentre in classifica la zona play-off, ma di contro quella pur importante tranquilla salvezza si avvicina.

Mezza difesa out per l’Us Fasano

I biancazzurri di mister Tisci puntano sul 4-3-2-1, ma devono fare a meno di trequarti di difesa con Aprile e Lofoco che vanno a centro, mentre Di Vittorio e Manfredi sugli esterni. Nel cerchio ritorna Forbes al fianco di Banchini e Lezzi, in avanti il solito Vantaggiato, supportato da Corvino e Battista.

Il Bitonto getta Moscelli in avanti

I locali di mister Loseto confermano il modulo 3-5-2 con il duo d’attacco composto da Maffei, al suo fianco Moscelli, alla luce della squalifica di Figliolia e l’infortunio di Palazzo. Sulla linea arretrata c’è Gomes, Silletti e Tangorre, mentre nel cerchio Cardone, Mariani e Clemente, con le fasce presidiate da Lucchese e Gianfreda.

Una gara decisa già nel primo tempo con una difesa di burro

In cronaca al primo affondo dei locali viene invocato un calcio di rigore per una presunta trattenuta su Cardone da parte di Manfredi, ma per l’arbitro è tutto regolare. Il Bitonto si fa più intraprendente ed al 9’ trova il vantaggio con Moscelli, servito da Lucchese, che fa partire un tiro a giro dal vertice dell’area non lasciando scampo a Ceka. Al 15’ se ne va in contropiede Battista che serve l’accorrente Corvino, ma il bomber biancazzurro appena entrato in area si fa murare prima da Silletti e poi da Petrarca. Punizione di Cardore dalla trequarti con la parata di Ceka. Il raddoppio è servito al 27’ sugli sviluppi di un cross dalla destra di Clemente per Moscelli che si infila in piena area tra difensore e portiere e deposita in rete la sfera. Ancora pericolosi i padroni di casa al 38’ con Mariani per Maffei, ma la difesa si chiude in corner. Rispondono i biancazzurri un minuto più tardi con Di Vittorio che dall’out serve a centro dove arriva l’anticipo millimetrico su Vantaggiato. Il Bitonto è più incisivo ed al 43’ cala il tris: corner dalla sinistra di Lucchese e spizzicata di Gomes ad insaccare. Sullo scadere Corvino serva a centro con l’anticipo su Vantaggiato e Battista, sulla ribattuta prova la conclusione da fuori Lezzi, ma sbaglia bersaglio.

I biancazzurri si svegliano nel finale

Nella ripresa la musica non cambia. Al 3’ arriva il poker sugli sviluppi di una punizione dal limite di Lucchese per la testa di un Gianfreda lasciato solo di colpire in rete. Punzione dalla distanza di Corvino al 6’ con Petrarca che respinge. La difesa ospite è in vena di regali ed al 15’ arriva ancora una rete: tacco di Maffei e colpo vincente in diagonale del neoentrato Muscatiello. Bitonto ancora in pressing e con Maffei trova la sesta rete con un gran tiro dal limite che beffa il portiere ospite. Calcio di rigore per il Fasano al 31’ per fallo di Muscatiello su Corvino ed è lo stesso a realizzare. Ancora Corvino in azione al 38’, ma il suo tiro a portiere battuto finisce sul palo. Corner di Dos Santos al 45’ ed incornata vincente di Falcone che accorcia le distanze. Ancora Fasano a rete sullo scadere con Losavio che dal limite batte imparabilmente al 46’.

Il tabellino della gara

Us Bitonto–Us Città di Fasano: 6-3 (3-0)

Reti: 9’ p.t., 26’ s.t. Maffei (B), 27’ p.t. Moscelli (B), 43’ p.t. Gomes (B), 3’ s.t. Gianfreda (B), 15’ s.t. Muscatiello (B), 32’ s.t. Corvino (F), 45’ s.t. Falcone (F), 46’ s.t. Losavio (F).

Us Bitonto: Petrarca, Clemente, Gianfreda, Gomes, Lucchese (12’ s.t. Muscatiello), Silletti, Cardore, Mariani (26’ s.t. Ungredda), Moscelli (27’ s.t. Cirrottola), Maffei, Tangorre. A disposizione Civita, Rotondo, Gagliardi, Spinelli, Grumo, Tassiello. All. Loseto.

Us Città di Fasano: Ceka, Manfredi, Divittorio, Lezzi, Lofoco, Aprile, Battista (10’ s.t. Di Federico), Bianchini (1’ s.t. Chironi), Vantaggiato (41’ s.t. Losavio), Corvino (41’ s.t. Falcone), Gomes Forbes (10’ s.t. Dos Santos). A disposizione Menegatti, Savarese, Izco, Calabria. All. Tisci.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: Ammonizioni Forbes (F), Gomes (B), Tangorre (B). Rec. p.t. 3’; s.t. 3’.