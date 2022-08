Serie B2 Femminile, Il Podio volley Fasano debutterà a Pescara

Definito il calendario mentre la società si rinforza con l’arrivo di elementi di qualità

FASANO – Tutto definito per il prossimo campionato di serie B2 con Il Podio volley Fasano che esordirà l’8 ottobre sul campo del Volley Pescara 3, mentre il debutto casalingo è fissato per la settimana successiva (15 ottobre) contro l’Europa Giovinazzo. Ufficializzato, quindi, il calendario gare del prossimo campionato, un torneo che vede Il Podio volley Fasano inserito nel girone L (formato da 14 squadre) e che avrà inizio il prossimo 08 ottobre per chiudersi il 7 maggio 2023. Lo storico derby con il Castellaneta, neopromossa in serie B2, andrà in scena alla 7° giornata (20/11/22), mentre il derby brindisino contro il Mesagne-Francavilla Fontana si terrà alla 10° giornata (11/12/22). L’ultimo turno, invece, riserverà alle biancoazzurre il match contro il temibilissimo Umbyracing Futura Teramo.

Il calendario arriva in piena campagna acquisti de Il Podio volley Fasano che ha perfezionato l’ingaggio della palleggiatrice di origini salentine Maria Sofia Negro, nativa di Salve, 22 anni ed alta 184 cm. Laureanda in Scienza e tecniche psicologiche la giovane atleta vanta diversi successi in carriera. Per ben tre volte campione regionale Under 18, salvo poi passare nel campionato di serie A2 dove dal 2018 al 2020 ha indossato la maglia del Cutrofiano volley. Ben due, invece, le promozioni nel campionato di serie B2, rispettivamente con Volley Melendugno (2020/21) e con il P2P Baronissi (SA) nella scorsa stagione.

“Sono molto contenta ed entusiasta di far parte di questo progetto ambizioso si percepisce subito un ambiente sereno ma con gli occhi che puntano ad un obiettivo preciso. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, sempre incontrate da avversarie nei palazzetti e di iniziare a lavorare insieme a loro per la prossima stagione. Tornare a giocare nella mia terra è sempre uno stimolo in più”. Maria Sofia Negro, palleggiatrice Il Podio volley Fasano

Un mercato che si arricchisce anche della riconferma del libero Simona Sollecito. La pallavolista biancazzurra, 31 anni e 167 cm di altezza, originaria di Giovinazzo si conferma per la seconda stagione consecutiva tra le fila della società del presidente Renzo Abete. Arrivata a campionato in corso nello scorso mese di novembre, dopo una parentesi tra le fila del Trani, Sollecito si è subito inserita nella mentalità della società fasanese sfoderando prestazioni di ottima fattura e risultando determinante in diverse occasioni.