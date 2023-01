Serie B2 Coppa Italia, la Pantaleo Podio Fasano esulta per la qualificazione alle Final Four

Nel ritorno della Fase 1 nazionale le fasanesi ribaltano le siciliane della Cosedil Zafferana LE FOTO ED IL VIDEO

FASANO – La gara perfetta permette alla Pantaleo Podio volley Fasano di ribaltare la sconfitta dell’andata in casa delle siciliane della Cosedil Zafferana (3-1), accedendo al decisivo Golden set (16-14) che ha sorriso alle ragazze di coach Paolo Totero. Una vittoria che arriva nella Fase 1 nazionale della Coppa Italia, consegnando alle fasanesi il ticket per accedere alla decisiva Final Four che assegnerà il trofeo. È stata per certi versi un’impresa contro un avversario ben quadrato che anche in Puglia ha dimostrato di avere le credenziali per lottare per il titolo, ma capitan Simona Corallo e compagne hanno sfoderato una prestazione gagliarda che non ha lasciato scampo alle ospiti, regalando emozioni allo stato puro ai nutrito pubblico presenti sugli spalti della palestra “Salvemini”. Un traguardo storico, quindi, per la società del presidente Renzo Abete che adesso attende di conoscere il quadro completo della fase nazionale e, cosa ancora più importante, il lungo del concentramento dove si terranno le semifinali e finale per il titolo.

Un Quarto di finale degno di questo nome con la compagine fasanese che ha incrociato il cammino della Cosedil Zafferana, formazione di Aci Castello, che ha chiuso in testa l’andata del girone M. Alle siciliane di coach Claudio Mantarro non basta una strepitosa Geraldina Quiligotti per cercare i due set qualificazione che li avrebbero portati alle fasi finali della competizione. Le gialloblu di coach Totero partono col piede giusto imponendo il proprio ritmo alle avversarie che dopo un iniziale momento di sbandamento entrano in partita recuperando l’iniziale gap e costringendo le fasanesi alla massima concentrazione per portare a casa il primo set. Nella ripresa del gioco non arriva la reazione delle ospiti che ancora una volta cedono il passo alle padrone di casa che chiudono con un buon vantaggio anche il secondo set. Tutto lascia presagire che la gara sia indirizzata verso un perentorio 3-0 ed invece prontamente arriva la reazione delle siciliane che accorciano il distacco riaccendendo le speranze di qualificazione diretta. Giada Amatori e compagne con un quarto set impeccabile chiudono la gara sul 3-1 accedendo al decisivo golden set qualificazione. Un tie-break al cardiopalma, giocato sino all’ultimo respiro, ma che alla fine permette alle ragazze del presidente Abete di esultare con tutti i suoi tifosi portando a casa la qualificazione alla Final Four che si giocherà il prossimo 7 e 8 aprile.

“Gara molto bella tra due ottime formazioni – commenta coach Totero – che non hanno lesinato energie concedendo uno spettacolo molto bello a tutto il pubblico intervenuto. Sono molto contento per il risultato ottenuto che abbiamo meritato sul campo giocando una gara quasi perfetta che ci ha permesso di superare un ottima Cosedil Zafferana molto brava ad effettuare un gioco molto veloce oltre che un ottima fase difensiva. A tutte le mie ragazze va un grazie speciale per questo storico risultato che non è solo frutto della gara di stasera, ma di una settimana di lavoro dell’intero roster. Ora testa al campionato che riprende sabato prossimo. Alle Final four ci penseremo tra qualche mese”. Paolo Totero, coach della Pantaleo Podio volley Fasano

Un plauso a tutte le gialloblu che hanno costruito questa impresa con una nota particolare per Adelaide Soleti autrice di ben 30 punti.

Videointervista a Simona Carollo, capitano della Pantaleo Podio Fasano

Il tabellino della gara

Pantaleo Podio volley Fasano–Cosedil Zafferana: 3-1

(25-23; 25-19; 25-22; 25-21) Golden set (16-14)

Cosedil Zafferana: Bilardi, Marino, Bontorno, Moltisanti, Riferi, Rapisarda, Lojacono, Sturniolo, Quiligotti. All Mantarro.

Pantaleo Podio volley Fasano: Distaso, Sibilio, Maggi, Amatori (5), Negro (2), Pichierri, Gallo, Vinciguerra (14), Corallo (11), Trabucco, Solarino, Sollecito, Biscardi (18), Soleti (30). All Totero.

Arbitri: Ventre e Damiana.

(Fotoservizio di Mario Rosato)