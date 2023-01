Serie B2 Coppa Italia, la Pantaleo Fasano in Sicilia per partire con il piede giusto

Nella doppia sfida dei preliminari le ragazze di coach Totero saranno di scena ad Aci Castello

ACI CASTELLO (CT) ­– Appuntamento con la storia per la Pantaleo Podio volley Fasano che questa sera scenderà sul rettangolo di gioco della Cosedil Zafferana, compagine siciliana di Aci Castello che ha chiuso al primo posto il girone M. Primo appuntamento per le ragazze di coach Paolo Totaro con la doppia sfida che mette in palio l’accesso alla Final four di Coppa che si terrà a seguire in su un unico campo di gara. Al via le fasi preliminari della Coppa Italia di serie B2 che si disputeranno dal 21 al 29 gennaio prossimo e che decideranno le 4 finaliste che il prossimo 7/8 aprile prossimo giocheranno le final four che assegneranno l’ambito trofeo.

Torneo riservato alle prime classificate di ogni girone e suddiviso in 4 raggruppamenti. I primi tre saranno formati da tre squadre ciascuno che disputeranno un mini torneo all’italiana, mentre il quarto sarà composto da solo due squadre che si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno.

Impegno delicato per la Pantaleo Podio volley Fasano che affonterà la formazione allenata da coach Claudio Mantarro e formata da un roster molto competitivo tra le cui fila spicca il libero Geraldina Quiligotti proveniente dalla Delta Spar Trentino (A1) e con una lunghissima esperienza pallavolistica trascorsa tra i campionati di serie A1 e A2 che nel 2015 la vede laurearsi campione d’Italia tra le fila del Casalmaggiore.

“Gara decisamente difficile contro un avversario che come noi non ha perso una sola gara in questo girone di andata. Hanno un roster molto importante e credo che sarà una doppia sfida molto bella e intensa tra due formazioni che sino a questo momento meritano la prima posizione in classifica”. Paolo Totero, coach Pantaleo Podio Volley Fasano

Fischio d’inizio fissato alle ore 18 Gara alla palestra I.C.R. Rimini di Aci Castello con la direzione di gara affidata a Federico Panaiia e Yuri Armelani.