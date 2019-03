Serie A1, Ritorna il campionato con la Junior in trasferta

I biancazzurri di coach Ancona saranno di scena a Cingoli per la settima di ritorno

CINGOLI (MC) – Saranno sette finali, tante sono le gare che separano la Junior Fasano dalla fine della regular season, nella speranza di agganciare un posto valido per la disputa dei play-off scudetto. Un solo punto di distacco dalla zona spareggi, con nel mirino il Cassano Magnago, formazione che detiene la quarta posizione.

Si ritorna in campo questa sera con la sfida in trasferta sul campo del Cingoli, penultima forza del torneo, ma in piena lotta salvezza. Siamo alla settima di ritorno ed il massimo campionato ritorna in campo dopo la parentesi della Final8 di Coppa Italia tenuta a Trieste nello scorso weekend.

Nelle Marche per dimenticare subito la Final8 di Coppa Italia

Filippo Angiolini in azione

In terra marchigiana i ragazzi del tecnico Francesco Ancona dovranno dimenticare la battuta di arresto registrata nella Final8 con l’uscita di scena ai Quarti, sconfitti dai cugini del Conversano. Archiviato anche il secondo trofeo, andato alla compagine del Bolzano, ora l’attenzione è tutta per la corsa scudetto.

Nella trasferta di questa sera i biancazzurri dovranno riprendere da quanto di buono mostrato nel primo tempo della sfida con il Conversano, con un buon approccio alla gara, prima del crollo in verticale che ha consegnato la vittoria ai biancoverdi con una ripresa travolgente.

Quella di oggi potrebbe essere una giornata interlocutoria prima delle sfide dirette d’alta classifica. Chiaro il riferimento alle successive sfide, a seguire, prima contro il Pressano in casa e poi in trasferta con il Conversano.

Ritornare alla vittoria puntando su una difesa più arcigna

Sul rettangolo di Cingoli occorre solo vincere, ma allo stesso tempo recuperando una maggiore tenuta difensiva proprio in vista della fase clou della stagione. Il Cingoli è reduce dalla sconfitta sul campo del Cologne (27-23) dove ha messo in evidenza Lorenzo Nocelli e Diego Strappini, i giocatori più prolifici della squadra allenata da Nando Nocelli. Per le statistiche all’andata si impose la Junior Fasano per 26-24.

Fischio d’inizio fissato alle ore 18 al Palaquaresima di Cingoli con la direzione di gara affidata alla coppia Dionisi e Maccarone.