Serie A1 Final8 Coppa Italia, la Junior Fasano debutta con il Pressano

Al via i Quarti di finale della competizione che assegnerà il titolo sul parquet del Palaestre di Siena

SIENA – Il week-end dedicato alla Final8 di Coppa Italia prende il via oggi sul parquet del Palaestre di Siena. Un evento che si tiene per la prima volta in una cittadina toscana, raggruppando in un unico week-end sia la fase finale maschile che quella femminile. Saranno otto le formazioni maschili che si contenderanno il titolo, con la Junior Fasano che scenderà in campo alle ore 16:30 per affrontare il Pressano.

La Junior Fasano parte senza particolari assilli

I ragazzi di coach Francesco Ancona partono senza particolari assilli, ma con la sola voglia di ben figurare, per trarre il massimo da questa competizione, in un’annata caratterizzata dal nuovo ciclo, dopo gli allori degli scorsi anni. La Junior Fasano è approdata alla Final8 dopo aver superato il Metelli Cologne (35-28), nella gara valevole per la Qualification round tenuta lo scorso mese di dicembre sul proprio rettangolo di gara.

Un time out della Junior Fasano nella sfida di campionato contro i trentini

Nel debutto arriva la sfida Pressano-Junior Fasano

Nei Quarti i biancazzurri affronteranno il Pressano del neo-coach Alessandro Fusina, subentrato a Neven Andreasic nel mese di gennaio. Gli altoatesini si sono qualificati superando nella Qualification round il Sassari (28-24). L’unico precedente della stagione risale alla gara d’andata dello scorso 2 novembre con la sconfitta interna dei biancazzurri (30-35). I trentini sono reduci dalla battuta d’arresto in campionato del Palalavis contro il Bolzano (19-33), attuale vicecapolista. Tra le file degli altoatesini spiccano giocatori come Pascal D’Antino e Bozidar Nokocevic, ma senza dimenticare il capitano Alessio Giongo.

Il Pressano è l’avversario dei Quarti

La gara dei Quarti sarà la seconda della giornata di apertura di oggi. Il tabellone delle gare fa emergere nella sfida parallela dei Quarti il match Ego Siena-Trieste per l’accesso alla semifinale che si terrà domani alle ore 20:30. Per la cronaca le squadre impegnate nella Final8 maschile hanno ottenuto l’accesso attraverso un Qualification Round che ha coinvolto 12 compagini del campionato di serie A1. Le uniche due ad avere avuto il pass diretto sono state Bolzano, campione d’Italia in carica, e la Ego Siena in qualità di padrona di casa.

La Junior Fasano ha conquistato tre Coppe Italia, nelle stagioni 2013/14, 2015/16 e 2017/18.