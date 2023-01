Serie A Gold, scontro diretto play-off per la Sidea Fasano che ospita il Pressano

Nella quinta di ritorno arriva la compagine trentina che lotta per un posto nella griglia scudetto

FASANO – Sfida infuocata tra le mura amiche per la Sidea group Junior Fasano che ospiterà il Pressano per uno scontro diretto play-off. Siamo alla quinta di ritorno ed arriva l’ultimo impegno prima delle Finals di Coppa Italia, in programma nel prossimo lungo week-end di Rimini. Punti pesanti in chiave play-off, quindi, con entrambe le compagini reduci da una vittoria esterna ed in piene forma per puntare al massimo. Per la cronaca all’andata emerse una vittoria di misura per i biancazzurri di coach Vito Fovio (27-28), prima largamente in vantaggio e poi quasi raggiunti in extremis dal team allenato da Alessandro Fusina.

Affronteremo una squadra forte ed in forma, ulteriormente potenziata dall’ultimo arrivato Nacor Medina, ma se vogliamo disputare i play-off scudetto è fondamentale vincere questo incontro. Sarà una partita certamente difficile, ma noi abbiamo grande voglia di riscattare anche la prova di Fondi, non delle migliori nonostante la vittoria, e di riguadagnare fiducia anche in vista della Coppa Italia e dei successivi impegni di European Cup. Vito Fovio, coach della Sidea Group Junior Fasano

Fischio d’inizio fissato alle ore 19 alla palestra “Zizzi” con la direzione di gara affidata a Davide Schiavone e Luca Nicolella (commissario Gregorio Scisci). La sfida sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su ElevenSports.

Cassano Magnago-Siracusa, Bolzano-Carpi, Merano-Romagna, Fondi-Rubiera, Sassari-Conversano e Bressanone-Campus Italia.