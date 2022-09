Serie A Gold, la Junior Fasano rialza la testa e sbanca in scioltezza Siracusa

Nella terza giornata i biancazzurri hanno passeggiato sul campo della Teamnetwork

SIRACUSA ­– Una vittoria rotonda non solo nel punteggio che rispecchia quanto la Junior Fasano ha sfoderato sul campo della Teamnetwork Albatro (26-33). I biancazzurri affidati alla guida tecnica interna di Fovio, assente Crastolla per impegni personali, passeggiano sul rettangolo di gara della palestra Akradina “Pino Corso” di Siracusa non concedendo nulla ai padroni di casa. Una prestazione perfetta che ha visto una squadra ben concentrata nel voler scavare da subito il solco dagli avversari, imponendo da subito il proprio ritmo di gioco. Incontenibili dalla linea dei terzini, mentre sale la percentuale di realizzazione da posizione di ala e se questo non basta a dare un quadro preciso di quanto mostrato in campo resta da indicare l’ottima tenuta difensiva con Leban che è stato infallibile tra i pali. Sugli scudi Angiolini che alla fine risulterà il più prolifico del match. Risposta migliore non ci poteva essere dopo la pessima prestazione interna di sabato scorso e pur affrontando un avversario di diverso calibro, resta pur sempre un approccio alla sfida ed una velocità di gioco che promette bene per il futuro.

Spetta alla Junior Fasano, nella nuova denominazione Sidea group Junior Fasano alla luce del nuovo title sponsor, aprire la terza giornata con l’anticipo pomeridiano. Al via doveroso il minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione nelle Marche.

Un pesante break dopo pochi minuti segna la sfida

In cronaca subito in avanti la Junior con Notarangelo che sblocca il risultato al primo affondo (0-1) al 1’. La risposta dei locali arriva subito dalle mani di Souto Cueto (1-1). La sfida punta a punto viene spezza al 5’ con Angiolini che contribuisce ad un pesante break di 6-0 che spezza le gambe ai padroni di casa. Al 12’ la Junior si ritrova a condurre sul +6 (3-9) complice 4 reti proprio di Angiolini, autentico cecchino dalla distanza. L’Albatro prova a rientrare in gara cercando le giocate di Gorela, ma i biancazzurri giocano sul velluto ed al 16’ segnano ancora un vantaggio pesante, questa volta di +9 (4-13) con la perfetta realizzazione da ala di Cantore. La Junior non si ferma ed arriva il massimo vantaggio di tempo al 25’ con Corcione che porta gli ospiti sul +11 (8-19), prima dell’intervallo ci sarà la rete di Jarlstam da tiro dei 7 metri per confermare il massimo vantaggio mandando le squadre negli spogliatoi (10-21).

Gli ospiti amministrano e trovano anche il massimo vantaggio

Nella ripresa continua sulla stessa riga del primo tempo ed al 3’ con Pugliese e Sperti porta il massimo vantaggio sul +12 (11-23). La reazione dei locali tarda ad arrivare e Jarlstam segna ancora per il +13 (12-25). A rendere l’impresa dei siciliani ancora più complicata ci pensa il portiere Leban a mettere giù la saracinesca. Il tempo scorre e si attende solo il suono della sirena per le formalità del punteggio, dato che la gara è già virtualmente assegnata. Al 23’ Angiolini porta in doppia cifra il suo personale per il +14 (19-33). Negli ultimi minuti di gara c’è solo tempo per i locali per rendere la sconfitta meno amara arrivano al suono della sirena sul punteggio di 26-33. Una vittoria che rida morale e fiducia alla squadra e proietta la Junior Fasano al prossimo impegno, in casa, contro la Banca popolare di Fondi che arranca in coda alla classifica.

Il tabellino della gara

Teamnetwork Albatro-Sidea Group Junior Fasano: 26-33 (10-21)

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Marino, Mantisi, Zungri 1, Andrea Calvo, Mattia Calvo, Vinci 4, Martelli, Burgio, Souto Cueto 7, Cuzzupè 1, Bobicic, David Gligic 6, Gorela 7, Matija Gligic. All. Reale.

Sidea Gruop Junior Fasano: Grassi, Angiolini 10, Sperti 4, Pugliese 2, Leban, Notarangelo 4, Messina 2, Boggia, Cantore 2, Vinci, Beharevic, Ostling 1, Corcione 1, Jarlstam 7. All. Fovio.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.

