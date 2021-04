Serie A Beretta, la Junior Fasano concede troppo in Sicilia ed arriva la sconfitta

Nel recupero della terza di ritorno i biancazzurri lasciano strada alla Teamnetwork Albatro

SIRACUSA – Si interrompe in terra sicula la striscia positiva della Junior Fasano che cade di misura sul rettangolo di gara della Teamnetwork Albatro (25-24). Nel recupero della terza di ritorno i biancazzurri di coach Ancona sono chiamati in campo nell’inconsueta cornice domenicale, approfittando del campionato fermo per gli impegni della nazionale. Sul campo della palestra “Pino Corso” non basta un buon approccio per avere ragione di un avversario che sullo scadere di tempo segna il primo vantaggio, andando al riposo con un buon distacco. Nella ripresa non è sufficiente la reazione dei biancazzurri per avere ragione di un avversario più incisivo al cospetto di una Junior Fasano che ha concesso troppo, commettendo non poche ingenuità che hanno pesato molto sull’economia complessiva della sfida. In difesa Fovio ha fatto gli straordinari, non si può dire la stessa cosa per il resto della squadra. Di certo ha pesato la presenza a referto di giocatori non al massimo della propria condizione fisica.

Vito Fovio, portiere Junior Fasano

In avvio buon approccio della Junior Fasano

In gara parte a spron battuto la Junior Fasano che mette subito la testa in avanti arrivando sul +3 (1-4) al 7’ con Jarlstam che insacca dai sette metri. La reazione dei locali si concretizza al 12’ con il pari (4-4) che porta la firma di Canete. Gli ospiti non mollano la presa e con Angiolini e Jarlstam arriva un nuovo +2 (6-4) al 15’. La Junior prova a tener a distanza gli avversari, ma al 23’ Bobicic segna il nuovo pari (8-8) che apre la strada al primo vantaggio ad opera di Cuello (9-8). È un buon momento per i locali e ci prova Fovio a tenerli a distanza, ma sullo scadere di tempo nulla può su un break dei locali che registra il primo +4 (12-8), prima dell’intervallo (12-9).

Un finale in equilibrio spezzato solo dai sette metri

Nella ripresa centra subito l’aggancio la Junior con un break di 3-0 che vede Jarlstam e Tommaso De Angelis incontenibili per il pari al 4’ (12-12). La gara diventa vibrante con i locali che centrano un nuovo allungo con Vinci che al 7’ segna il +3 (15-12). Fovio tiene sempre viva la partita e ci pensa Messina a siglare il nuovo pari (16-16) all’11’. Inizia la gara ad elastico con il botta e risposta e la parità che si sussegue al 16’ (18-18), al 20’ (20-20) ed al 28’ (24-24). La svolta arriva all’ultimo giro di lancette con un tiro dai sette metri realizzato di Cuello che regala il definitivo sorpasso ai padroni di casa, mentre nella successiva azione della Junior getta alle ortiche l’azione del pari.

Occhi puntati al prossimo turno fissato per il primo maggio con la sfida interna contro la Sperar Eppan, nel recupero della settima di ritorno.

Il tabelllino della gara

Teamnetwork Albatro-Junior Fasano: 25-24 (12-9)

Teamnetwork Albatro: Nobile, Grande, Cuello (7), Vanoli (1), Canete (8), Lo Bello, Burgio, Bobicic (1), Mizzoni (5), Gianluca Vinci (3), Dell’Aquia, Castillo, Molineri, Argentino, Gelo, Mantisi. All. Peppe Vinci.

Junior Fasano: Boggia, Angiolini (6), Angeloni, Pugliese (1), Notarangelo, Messina (2), Tommaso De Angelis (5), Fovio, Franceschetti, Vinci, Beharevic, Pignatelli, A. De Angelis, Jarlstam (10). All. Ancona.

Arbitri: Simone e Monitillo.