Serie A Beretta, la Junior Fasano cade a Conversano dopo un match molto acceso

Nella 12esima giornata i biancazzurri incassano subito la squalifica di Beharevic ed accusano il colpo

CONVERSANO – La Junior Fasano si ferma nel derby di Conversano (35-33) al termine di una gara molto maschia, dove a pagare maggiormente dazio sono stati proprio i biancazzurri che al 16’ del primo tempo hanno incassano l’esclusione definitiva di Beharevic, un cartellino rosso sventolato al giocatore italo-montenegrino che peserà sull’economia della gara. L’arbitraggio avrà un suo peso non indifferente sul match con i tanti tiri da sette metri ed esclusioni decretati, nello specifico la panchina biancazzurra incasserà per ben due volte il provvedimento, per le accese proteste del tecnico Ancona, infastidito da alcune leggerezze nella valutazione di azioni di gara molto dubbie. La Junior ha lottato con i denti, mostrando ugualmente una difesa reattiva ed un attacco dove Angiolini ha giganteggiato, ma gli sforzi fisici sono stati pagati oltre misura con una rosa da classica coperta corta che non ha permesso i giusti cambi rimanendo sulla stessa potenzialità. Nonostante tutto il sorpasso definitivo dei locali è arrivato sullo scadere, decretando la prima sconfitta del campionato. Il derby del Palasangiacomo sembra ritornato accesso come i tempi più infuocati della rivalità tra Conversano e Fasano e siamo solo all’andata, con il calendario che segna la 12esima giornata. Cade a Conversano la Junior Fasano, ma resta ugualmente in testa solitaria alla classifica, quando manca solo una gara al giro di boa.

In cronaca parte subito avanti il Conversano che con Rossetto sigla il primo vantaggio del match, ma la Junior resta in scia e dopo un punto a punto al 9’ accende la freccia (4-5) per il primo +1 che porta la firma da Messina. Lo stesso capitano è artefice del +2 (4-6), nella successiva azione d’attacco. La gara diventa maschia come non mai. Ficcano le esclusioni ed al 16’ un fallo di Beharevic su Nelson viene sanzionato con un il rosso. La Junior non si abbatte e trova il +3 al 20’ con Franceschetti, ma scoppia il giallo un minuto più tardi, quando Rossetto riceve la palla fuori dalla linea del campo e va a siglare per il -2 Conversano (11-13). Saltano i nervi al tecnico Ancona che prima becca un giallo e poi i 2 minuti. I locali sfruttano a dovere un passaggio non proprio esaltante dei fasanesi in attacco e con Radovcic siglano il pari al 26’ (14-14). Punto a punto fino alla fine e spetta a Jarlstam siglare la rete a fil di sirena per andare negli spogliatoi in perfetta parità (16-16).

Nella ripresa si fa subito avanti il Conversano con Nelson che riporta sul +1 i locali (17-16). Il punto a punto sarà il filo conduttore della frazione di gara, ma le decisioni arbitrali continueranno ad avere il peso con la nuova esclusione decretata per la panchina biancazzurra al 15’ per proteste. A seguire sarà espulso anche il dirigente accompagnatore De Santis. La Junior getta il cuore oltre l’ostacolo e con Sperti ritorna in avanti (23-24) al 17′. Fovio conferma di essere un fuoriclasse, ma la svolta in negato è dietro l’angolo Sui titoli di coda al 26’ il Conversano segna il primo +3 (29-27) con il solito Nelson, supportato da Lupo. La Junior paga dazio sul piano fisico e mentale e non riesce più a raggiungere il pari, lasciando strada ai locali.

Al suono della sirena gli applausi dei tifosi biancazzurri presenti sugli spalti del Palasangiacomo sono comunque assicurati e per il Conversano non resta che un arrivederci al ritorno, sperando che sia ancora una sfida di vertice.

Il tabellino della gara

Conversano-Junior Fasano: 35-33 (16-16)

Conversano: Di Caro, Moretti (2), Sciorsci (3), Giannoccaro (1), Degiorgio (6), Di Giandomenico, Nelson (9), Possamai (1), Alfarano, Rossetto (8), Saitta, Lupo (2), Abdurahmanovic, Radovcic (3), Giannuzzi. All. Tarafino.

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini (10), Boggia, Sperti (3), Pugliese (1), Notarangelo (1), Messina (7), Fovio, Franceschetti (4), Vinci, Beharevic, Hjortembo, Lapadula, Pinto, Jarlstam (7). All. Ancona.

Arbitri: Ciro e Luciano Cardone.