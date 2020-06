Ross Moss presenta il suo film: «Scelgo la Puglia, perché qui mi sento a casa»

In una conferenza stampa tenutasi ieri, l’attore americano ha presentato alla stampa la nuova produzione cinematografica

FASANO – Una vera e propria dichiarazione d’amore per la Puglia: non si può descrivere altrimenti il nuovo progetto cinematografico di Ronn Moss.

Un omaggio internazionale alla nostra terra, ai suoi colori, sapori, profumi ineguagliabili. Un melting pot che ha fatto girare la testa al divo di Hollywood, deciso più che mai a diventare pugliese a tutti gli effetti, pensando addirittura di acquistare casa proprio qui.

Dopo il lockdown trascorso in Belgio, dov’era impegnato in un tour musicale, l’attore ha deciso di trasferirsi in Puglia per le vacanze e la preparazione di “Viaggio a sorpresa”, il film che lo vede protagonista e produttore insieme a Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere. Una sorta di cerchio magico che si chiude: Ronn ha conosciuto la Puglia nel 2012, durante le riprese a Polignano di alcuni episodi della soap più seguita al mondo, Beautiful. Le puntate italiane coincisero con l’addio a Ridge, personaggio che ha interpretato per ben 25 anni. Poi il ritorno alle origini, a quella carriera musicale che lo aveva portato sul tetto del mondo con i Player di “Baby come back”, che gli regala nuove soddisfazioni ed un grande successo di pubblico.

Ma l’amore per la recitazione ha fatto nuovamente capolino, proprio in Puglia. E da questa terra che considera magica, Ronn ha deciso di ricominciare con un progetto internazionale che lo riporterà sul grande schermo. “Viaggio a sorpresa” è una romantic comedy esilarante, piena di colpi di scena, tra dialoghi straordinari anglo-italo-pugliesi. La parte dialettale verrà sottotitolata nel film e, udite udite, anche il protagonista americano imparerà l’idioma locale. Ronn vestirà i panni di Michael, broker newyorkese che abbandona tutto per cambiar vita. Il suo sogno è vivere in una masseria in Puglia, ma subito dopo l’acquisto dovrà fare i conti con un imprevisto dopo l’altro, compreso l’amore.

Il sette settembre si torna sul set e Fasano, insieme ai comuni limitrofi, farà da sfondo a questa produzione. Il tutto con un cast stellare: Paul Sorvino, Lino Banfi, Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. Una cartolina della Puglia con riprese tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli.

Un progetto che entusiasma gli imprenditori locali, che hanno accolto l’invito della star per un aperitivo proprio ieri, venerdì 26 giugno, nella splendida location del San Lorenzo Boutique Hotel a Polignano di Gino Colella. Tra i presenti il Senatore Antonio Coppi (titolare dell’omonima casa vinicola) con la signora Eleonora, Giuseppe D’Ambruoso (figlio di Giovanni, titolare dell’azienda “Deliziosa”) Cristian Mucci (che ha fatto conoscere al mondo i deliziosi confetti di Andria), Giangrazio Di Rutigliano (titolare della Geofarma di Mola di Bari), Beatrice Lucarella (dell’azienda olearia martinese “L’acropoli di Puglia”), Laura De Mola (Presidente di Egnathia Corse e amministratrice della LDM Services & Communication), Donato Pistola (il volto fasanese di “Moss Wine”, il vino made in Puglia che porta il nome di Ronn, nonché titolare del bar Bella Napoli).

Un brindisi beneaugurante tra amici, per questa estate pugliese che si preannuncia bollente per Ronn Moss, diviso tra gli ultimi preparativi per il film e la ricerca di una casa nella sua terra d’adozione.

«Ho scelto la Puglia per il calore che emana – ha asserito Ronn Moss – : è una terra ricca di bellezze, dal suo paesaggio a chi la abita. È una terra che mi ricorda molto i posti dove sono cresciuto ed è per questo che qui, proprio qui, mi sento davvero a casa. Gli ulivi, il calore umano, la buona cucina, il mare: tutto mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa terra».