“Ricominciare”: le attività di Torre Canne lanciano un messaggio di speranza

Il titolare de “La Baia”, Marco Cofano, ha realizzato un video con gli altri commercianti che ha superato le oltre 20 mila visualizzazioni

TORRE CANNE – Ricominciare. Questa è la parola d’ordine per ogni settore che dovrà rialzarsi dopo il blocco causato dalla diffusione del Covid. Ma i commercianti di Torre Canne hanno scelto di farlo insieme. Un gioco di squadra per puntare al rilancio turistico della frazione marinara, per accogliere al meglio la prossima stagione estiva.

L’idea nata dall’imprenditore Marco Cofano, ha coinvolto le attività commerciali in un video emozionale che ha subito conquistato i social.

“In collaborazione con buona parte delle attività commerciali di Torre Canne, abbiamo deciso di autopromuoverci – afferma Cofano nel filmato – Come il presidente della Regione Puglia esorta a prenotare le vacanze, allo stesso modo noi vi invitiamo a tornare a Torre Canne. Noi siamo pronti per accogliervi con tutte le precauzioni sanitarie imposte dal decreto”.

La canzone scelta come sottofondo musicale del video, lancia già il messaggio più importante: “Domani è già qui”, un pensiero di speranza e determinazione, un aiuto a non mollare.

Pronti per ripartire, pronti per ricominciare. Insieme.

QUI il video.