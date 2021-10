Prima Categoria, l’Atletico Pezze incassa un beffardo pareggio

Nella quarta giornata i biancocelesti di mister Cardone subiscono il pareggio in piena zona Cesarini

PEZZE DI GRECO – Mastica amaro la compagine del tecnico Vito Cardone che si deve accontentare solo di un pari contro il Lizzato 1996 (1-1), al termine di una prestazione dove i biancocelesti avrebbero meritato miglior sorte.

“È stato un colpo al cuore il gol del pareggio – afferma il tecnico nel dopo gara – quando stavamo amministrando benissimo la partita, peccato non averla chiusa in un paio di occasioni. Due punti persi, ma un’altra grande prestazione della squadra”.

Ancora un pareggio sulla strada dell’Atletico Pezze che bissa quanto accaduto solo sette giorni prima a Castellana. Nella sfida valevole per la quarta giornata arriva il Lizzano 1996, una squadra esperta con due pareggi in altrettante partite. Il tecnico di casa deve fare a meno degli infortunati Vinci, Sforza, Bagorda, Dell’Acqua e Ruggieri e degli indisponibili Pertosa e Dileo. In campo i biancacelesti si schierano con un modulo 3-5-2, dove Rubino affianca Schiavone nel tandem offensivo.

In cronaca parte bene la squadra di casa che in 20 minuti totalizza sei chiare occasioni da rete, con Schiavone che si fa parare da Monopoli, Cardone prova dal limite e scheggia il palo e Trisciuzzi e Musa con conclusioni da fuori. Nella seconda parte della prima frazione sale in cattedra il Lizzano che con ottime triangolazioni mette in difficoltà la retroguardia biancoceleste e Lacirignola si supera con una bellissima parata da un tiro fuori area. Si conclude il primo tempo con il risultato inchiodato sullo zero a zero.

Succede tutto nella ripresa con i locali che al 21’ con un tiro cross di Vitantonio Palmisano insaccano la porta difesa da Monopoli, mandando in visibilio il pubblico presente sugli spalti del “Sergio Ancona”. La struttura sportiva pezzese ancora una volta ha regalato una buona cornice di pubblico sugli spalti. I biancocelesti sembrano giocare sul velluto e pur non concretizzando alcune giocate in contropiede credono di portare a casa in scioltezza la vittoria, ma l’inside sono dietro l’angolo. In piena zona Cesarini arriva la punizione da limite di Teodoro che innesca una mischia in aria con Lecce lesto a ribadire in rete da pochi passi. Il pari è servito sullo scadere, tra le non poche recriminazioni dei locali.

Il tabellino della gara

Atletico Pezze 2011-Polisportiva Lizzano 1996: 1-1 (0-0)

Reti: 21’ s.t. Vitantonio Palmisano (P), 41’ s.t. Lecce (L).

Atletico Pezze 2011: Lacirignola, Leo Cardone (Martellotta), Giovanni Cardone, Vitantonio Palmisano, Fanizza, Giuseppe Palmisano, Tauro, Trisciuzzi, Schiavone, Musa, Rubino (Rosati). All. Vito Cardone.

§Lizzano: Monopoli, Sampietro, Teodoro, Abatemattei, Lenti, Caputo, Bianco, Kunde, Carrieri, Lecce, Moscogiuri. All. Palmieri.

Arbitro: Quarta di Lecce.

La classifica Prima Categoria – Girone B – dopo la IV^ giornata

Ideale Bari e Football club Santeramo* 9; Calcio Ceglie 8; Calcio Castellana, Ragazzi Sprint Crispiano e Don Bosco Manduria 7; Levante Azzurro, Atletico Martina 2012 e Noja calcio 96 5; Noci Azzurri 2006* 4; Lizzano 1996* 3; Atletico Pezze 2011 2; Real Sannicandro*,San Giorgio calcio 2017, e Hellas Laterza 1. *hanno già riposato