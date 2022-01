Meteo, vento e crollo termico: ondata di freddo artico al via

Le previsioni per i prossimi giorni a Fasano

FASANO – Dopo una prima metà del mese piuttosto anonima in termini di freddo sulla Puglia, sta ora affluendo aria più fredda di matrice artica. Una perturbazione sta infatti alimentando un flusso gelido artico sull’Europa dell’est, con grandi nevicate fin sulle coste della Turchia. La Puglia resterà ai margini, sarà dunque solo sfiorata, ma gli effetti del calo termico si faranno avvertire anche qui.

È da precisare che, dato che il nucleo gelido si manterrà attivo fra la Grecia e la Turchia, la Puglia non sarà interessata dall’instabilità. I cieli saranno per buona parte del tempo sereni in questo fine settimana, e all’inizio della prossima, con nuvolosità in transito in arrivo dal mare fra il pomeriggio e la sera di oggi. In questo lasso di tempo non si escludono precipitazioni sul nostro territorio, con comparsa di neve sulle frazioni collinari e rovesci di gragnola più in basso. Le temperature non supereranno i 7-8°C in città, mentre in collina saranno al più vicine ai 6°C nelle ore più calde della giornate.

Domani situazione invariata, con cieli meno nuvolosi e temperature stabili. Il vento oscillerà da N/NW, con raffiche fin sopra i 50 km/h, e questo accentuerà la sensazione di freddo (effetto wind-chill) con temperature percepite prossime allo zero anche in città.

Lunedì e martedì un debole “colpo di coda” dell’ondata invernale farà calare lievemente le temperature, con valori compresi fra 2°C e 6°C in città, vento di grecale e mari ancora molto mossi, ma con rischio basso di rovesci e limitato alla giornata di lunedì.

Nei giorni a seguire le temperature aumenteranno, con l’allontanamento ad est dell’aria fredda.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.