Meteo, torna l’inverno: pioggia e temperature in calo. Allerta gialla della Protezione Civile

Dopo un mese di febbraio caldo. Le previsioni per i prossimi giorni a Fasano

FASANO – Dopo un mese di febbraio con temperature più elevate del normale di 1-2°C, l’inverno – proprio mentre marzo si avvicina – torna a far la voce grossa su tutto il centro-sud Italia.

Una perturbazione in approfondimento nelle prossime ore, spostandosi dal mar Tirreno al Salento, provocherà piogge a partire dalla Puglia settentrionale, in estensione anche sul territorio fasanese a partire dal tardo pomeriggio-sera di oggi, con temperature in calo; se infatti ieri (25 febbraio) si sono toccati 15°C, domani sarà difficile andare sopra i 9-10°C, mentre di notte i valori caleranno fin sui 6°C, in collina fin sui 3-4°C.

Non sono previste nevicate in un primo momento, mentre con l’arrivo di un nucleo più freddo fra lunedì notte e martedì mattina sussiste questa possibilità, con neve che cadrebbe fin sui 2-400 metri anche sul nostro territorio, sebbene in un contesto di rovesci sparsi e di debole intensità. I venti saranno in aumento da maestrale, con raffiche superiori ai 30-40 km/h, mentre il mare sarà da mosso a molto mosso, a tratti fino a mercoledì.

La protezione civile Puglia ha emesso un’allerta gialla a partire dalle 8 di stamattina e per le prossime 24-36 ore con il seguente avviso: “Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale;

Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.“