Meteo, la protezione civile lancia l’allerta arancione su tutta la Puglia

Previsti piogge, temporali e forti raffiche di vento

FASANO – Come annunciato nella giornata di oggi, il tempo è in peggioramento sulla nostra regione a causa di un minimo di bassa pressione in spostamento dal Mar Tirreno al Mar Ionio.

A tal proposito la Protezione Civile, a partire dalle ore 8 di domani (domenica 24 novembre) e per le successive 16 ore, ha lanciato un’allerta meteo arancione (criticità moderata) con il seguente avviso:

“Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, assumendo carattere di persistenza sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati risulteranno essere abbondanti, da moderati a puntualmente elevati.

Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.”

Per quanto riguarda i venti il messaggio di allerta è il seguente: “Venti: da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte, più intense sui settori ionici.”

Come sempre, si invita a seguire il sistema di allerta e i consigli forniti dalla protezione civile in caso di spostamenti.

Il tempo migliorerà solo a partire da lunedì con piogge in allontanamento e vento di scirocco in diminuzione.