Meteo, fine settimana mite e variabile. Poi torna il maestrale

Le previsioni per i prossimi giorni a Fasano

FASANO – Novembre si avvicina alla sua fine e con essa l’autunno, in netto ritardo rispetto al calendario di marcia, entra nel vivo. Una serie di perturbazioni attraverseranno il Mediterraneo nei prossimi giorni, anche se la Puglia si troverà il più delle volte riparata dalle piogge più abbondanti grazie alla protezione offerta dall’Appennino meridionale.

Non mancheranno tuttavia i rovesci, come nel caso del fine settimana che comincia oggi e che vedrà un peggioramento delle condizioni del tempo, con vento moderato da S-SW e nuvole in aumento nel corso della giornata. Fra il pomeriggio e la sera di oggi saranno possibili le prime piogge su Fasano ma il grosso dell’instabilità è previsto nella seconda parte di domani, domenica 20 novembre. Piogge e temporali interesseranno a più riprese la Puglia meridionale, con temperature tuttavia ancora miti di giorno, con punte fino a 18-19°C a causa dei venti meridionali.

Sarà da lunedì 21, infatti, che tornerà il maestrale, e con esso il calo termico che riporterà i valori sulle medie del periodo. Il vento di NW caratterizzerà tutta la settimana, a parte la parentesi libecciale di martedì, e una nuova perturbazione interesserà il sud a metà della prossima settimana, con quantitativi però ancora limitati in generale per la Puglia.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.