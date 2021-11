Meteo, assaggio d’inverno: crollo termico e maestrale in aumento

Le previsioni per i prossimi giorni a Fasano

FASANO – Dopo una prima parte più calda del normale, il mese di novembre a Fasano si congederà all’insegna del primo sbuffo invernale in arrivo sulla Puglia. L’aria fredda, di matrice artico-marittima, si farà strada sullo stivale fra oggi e domani, martedì 30 novembre, apportando un deciso calo termico, in alcuni casi un vero e proprio crollo delle temperature rispetto ai valori degli ultimi giorni.

Per intenderci, se negli ultimi giorni le temperature massime a Fasano hanno sfiorato i 18°C, nella giornata di domani sarà molto difficile superare i 10°C. Il vento di maestrale, che spirerà con raffiche fino a 50 km/h fino alla giornata di mercoledì 1 dicembre, accentuerà la sensazione di freddo, regalandoci una prima breve ondata di freddo invernale, con valori minimi attorno ai 5°C in centro città e di qualche grado sopra lo zero in collina, dove si attendono le prime brinate. Il mare sarà mosso fino a giovedì.

Il crollo termico sarà accompagnato dall’arrivo di qualche rovescio fra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani, a fasi alterne, con accumuli tutto sommato modesti data l’assenza di una vera e propria perturbazione.

Le temperature aumenteranno soltanto a partire da giovedì 2 dicembre, ma non è escluso un nuovo calo termico nei giorni a seguire.