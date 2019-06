Medio Fondo, La Puglia KKL uno spettacolo da “Beautiful” per il titolo regionale

Greco e D’Intini si aggiudicano la gara che ha visto al via la madrina d’eccenzione “Brooke” Logan

PEZZE DI GRECO – Grande spettacolo per la Puglia KKL, la competizione fortemente voluta dalla Egnazia corse con il supporto organizzativo della Narducci di Pezze di Greco. Una gara ciclistica su strada che si è svolta sul territorio fasanese nella mattinata di oggi chiamando a raccolta circa 300 atleti al via. Una competizione valida come ottava tappa del Giro dell’Arcobaleno che ha assegnato il titolo di campione regionale pugliese strada Fci Master e Woman 2019 per la specialità Strada.

L’attrice americana Logan presente anche in gara

Katherina Kelly Lang pronta al via

Al via non poteva mancare l’attrice americana Katherine Kelly Lang, conosciuta per il suo ruolo di “Brooke” nella nota soap opera “Beautiful, che ha vestito i panni di madrina dell’evento, ma non rinunciando a mettersi in gioco, gareggiando in prima persona.

Il via alla evento è stato dato da Laura De Mola, presidente dell’Egnazia corse, per una competizione che si è snodata sulla distanza di 93 chilometri su circuito composto dal primo giro sulla lunghezza dei 21 chilometri, mentre i successivi quattro sulla distanza di 18 chilometri. Una competizione di lotta contro il tempo che si è snodato su un dislivello complessivo di 1218 metri per un tracciato molto tecnico ed allo stesso tempo selettivo, alla luce degli “strappi” in salita, su un tracciato ripetuto più volte.

Il via alla competizione nel centralissimo corso Nazionale

Greco si aggiudica il trofeo e centra il titolo regionale

Sotto il traguardo il primo ad alzare le braccia al cielo è stato l’atleta di Grottaglie Ciro Greco, della Posia team, che si è aggiudicato il trofeo, portando a casa anche il titolo regionale di categoria, facendo fermare il crono su 02:31:04,906. A completare il podio Antonello Cardone della Ciclosport2000 team (02:31:05,214) e Michele Laddomada della Bikemania (02:31:05,224).

D’Intino mette tutti in riga tra le donne e vince il titolo regionale

Nella categoria femminile il titolo regionale è andato ad Azzurra D’Intino della Pedale Elettrico con un tempo di 02:43:23,551, a completare il podio in rosa ci ha pensato la compagna di team Caterina Bello (02:52:25,448) ed Antonella Tria dell’Amatori Putignano (03:06:59,338).

(fotoservizio Mario Rosato)