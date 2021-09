La tennista Sharapova si gode il riposo in una lussuosa masseria del fasanese

Un’icona del tennis mondiale è rimasta incantata dalle bellezze del nostro territorio

SAVELLETRI – Il fascino del nostro territorio colpisce anche l’ex tennista russa Maria Sharapova. La “tigre siberiana”, così veniva sopranominata nel circus del tennis mondiale, ha soggiornato negli scorsi giorni nella lussuosa masseria Calderisi, a due passi dal mare del borgo di Savelletri. Come sempre sono gli stessi vip a darne notizia, utilizzando i classici canali social, nello specifico la Sharapova si è affidata al suo profilo Instragram, dove ha postato una foto che si commenta da sola. Un ritorno di fiamma per l’atleta russa che per la circostanza è stata accompagnata da un amico in questo tradizionale casale del XVII secolo che è stato riportato in vita come un affascinante hotel di charme, circondato da otto ettari di uliveti, alberi di agrumi e mandorli, giardini di erbe e orti.

Ecco il post sul profilo ufficiale di Maria Sharapova

La bella e brava Sharapova in carriera si è distinta perché ha vinto cinque tornei del Grande Slam (1 Australian Open, 2 Roland Garros, 1 Wimbledon e 1 Us Open) ed è diventata una delle dieci giocatrici della storia ad avere completato il Career Grand Slam, traguardo raggiunto il 9 giugno 2012 con la vittoria del suo primo Roland Garros. Oltre a ciò vanta 36 tornei in singolare, tra cui le Wta Finals nel 2004, e dodici tornei di categoria Premier. Si è ritirata dal tennis il 26 febbraio 2020 all’età di 32 anni. Per gli amanti dell’economia che gira intorno alla racchetta da competizione è stata per 11 anni consecutivi, dal 2004 al 2015, l’atleta donna più pagata al mondo. È la terza tennista della storia, dietro alle sorelle Williams, nella graduatoria dei guadagni ottenuti in carriera: 38 milioni di dollari.

A confermare il feeling della Sharapova con il territorio arriva il suo commento al soggiorno in zona: “Puglia, non si poteva assolutamente partire senza visitare l’Italia”.