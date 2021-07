Estate da vip, anche Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Fasano

I Ferragnez, arrivati oggi, soggiornano in una masseria del nostro territorio

FASANO – Un territorio oramai meta da vip. Un fatto certo, assodato, eppure ogni volta c’è sempre qualche personaggio famoso a cui dare il benvenuto nella nostra città. Fasano è ormai diventata la perla della Puglia, da oltre un decennio, tanto da non temere più la concorrenza dei comuni limitrofi.

A confermarlo, dopo le vacanze nei giorni scorsi degli allenatori Roberto Mancini e Antonio Conte, è la presenza dell’imprenditrice Chiara Ferragni e di suo marito Fedez. La coppia più famosa e social d’Italia sta infatti soggiornando a Masseria Torre Maizza, in Contrada Coccaro; a testimoniarlo sono le foto scattate e postate sui social dai Ferragnez stessi.

Insomma, un ritorno d’immagine non indifferente per Fasano considerando le decine di milioni di seguaci dei due vip in questione.