Ehf European Cup, la Sidea Junior Fasano fa la voce grossa contro la Kembit-Lions

Nella gara d’andata del terzo turno i biancazzurri sfoderano una prestazione superlativa

FASANO ­– Una prestazione sontuosa della Sidea Group Junior Fasano permette di superare la Kembit-Lions (25-35) nella gara d’andata del terzo turno della Ehf European Cup. In una cornice di pubblico da grandi occasioni i biancazzurri di coach Fovio mostrano i muscoli e stupiscono la compagine olandese, scesa in Puglia con i favori del pronostico. In campo, invece, si è vista una compagine biancazzurra capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo sfoderando una prova maiuscola che ha rifilato un pesante passivo agli ospiti, ipotecando il passaggio del turno che si deciderà domani sera (sabato 10 dicembre alle ore 19) sempre sul parquet della palestra “Zizzi”, con la gara di ritorno. Come si ricorderà alla luce degli accordi tra le due società la doppia sfida si tiene in Puglia in appena 24 ore, un bel regalo per il pubblico fasanese appassionato di pallamano.

In campo si è visto un superlativo Jarlstam che ha chiuso a referto in doppia cifra, mostrando una buona dose realizzativa 10/15 tiri, ancora meglio ha fatto il connazionale Ostling, praticamente incontenibile sulla linea dei nove metri, mettendo a segno un personale di 9/10. Senza dubbio è stata la vittoria del gruppo capace di sfruttare gli spazi sulle fasce con Cantore (2/2) e Sperti (3/5) in buona media realizzativa. La ciliegina sulla torta l’ha messa il portiere Leban con 16 parate su 40 tiri ricevuti (40%), contro le 5/26 (19.23%) del diretto avversario Kleijkers. Sull’altro fronte gli olandesi di coach Jauernik hanno sfoderato un micidiale Leunissen con 6/10, seguito a ruota da Steins con 4/4 e Schmeits con 4/6.

Il tabellino della gara

Kembit-Lions-Sidea Group Junior Fasano: 25-35 (10-18)

Kembit-Lions: Dijkstra, Ritzen, Hiemstra, Schmeits 4, Weiler 1, De Hoogh, Kleijkers, Steins 4, Baart, Leunissen 6, Van Straaten 1, Hempel 2, Ramos 2, Adams 3, Eussen, Dell 2. All. Jauernik.

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 3, Sperti 2, Pugliese, Leban, Notarangelo 5, Messina, Boggia, Cantore 3, Vinci, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 9, Corcione 1, Jarlstam 10. All. Fovio.

Arbitri: Kaludjerovic e Vujacic.

(in aggiornamento con la fotogallery di Mario Rosato)