Covid-19, la Puglia resta in zona rossa

Dal monitoraggio settimanale dell’ISS pesa la situazione grave nelle terapie intensive

FASANO – Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero Salute, emesso nella giornata di oggi (16 aprile), la Puglia sarà fra le tre regioni italiane, insieme a Sardegna e Valle d’Aosta, a restare in zona rossa anche durante la prossima settimana.

Se infatti l’indice nazionale RT scende ancora, da 0.92 della scorsa settimana a 0.85 di quella odierna, in Puglia e pesare è il dato delle terapie intensive, occupate per il 47% dei posti in Puglia. Nella giornata di ieri (15 aprile), si è infatti registrato un incremento di sette unità delle terapie intensive in Puglia che salgono a 277 (su 586 posti disponibili), il numero più alto registrato dall’inizio della pandemia.

Ancora un rinvio della zona arancione dunque, per la nostra regione, che per la sesta settimana consecutiva si ritroverà con le serrande di molti negozi abbassate.