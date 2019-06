Corripuglia, Fasano regina dell’Atletica regionale per un giorno

Saranno 1064 gli atleti che scenderanno in gara tra le vie della città nella mattinata

FASANO – Una mattinata all’insegna dell’Atletica con le principali strade cittadine che saranno invase dagli atleti provenienti da ogni angolo della regione. Sono 1064 i concorrenti che hanno fatto pervenire la propria iscrizione alla gara podistica “Trofeo Città di Fasano”, giunta alla sua decima edizione e valevole come settima prova del campionato regionale Corripuglia e sesta prova del circuito del campionato provinciale “Sulle vie di Brento”.

Un evento di cartello che non si è mai tenuto in città

Il via della mezza maratona di Egnazia organizzata con il supporto della Polisport

Un appuntamento di cartello organizzato dalla Polisport ciclo club Fasano con il patrocinio del Comune, correndo sotto l’egida della Fidal Puglia. Per una mattinata la città sarà la capitale regionale dell’atletica leggera con il via che verrà dato alle ore 9 dalla centralissima piazza Ciaia. Un tracciato che si snoda su 10 chilometri interamente pianeggiante, percorrendo le strade principali della città con un passaggio extraurbano che costeggia alcune tra le più caratteristiche masserie fasanesi. Un percorso che sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine, dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile e dai Giudici di gara Fidal. Sono previsti due punti intermedi di ristoro e il ristoro finale. La gara si svolgerà con qualunque condizione meteo. Il tempo massimo per concludere la gara è di 1 ora e mezza.

Gli organizzatori della Polisport hanno lavorato duro per l’evento

Grande lavoro da parte degli organizzatori che stanno curando ogni minimo particolare per regalare all’evento il massimo dell’accoglienza della città. Le strade interessate dalla gara podistica e, quindi, momentaneamente chiuse al traffico (dalle ore 9 alle 10.30 circa) saranno corso Vittorio Emanuele, via Mignozzi, via Venafra, via Montenegro, via De Sanctis, via Piave, via San Francesco, corso Garibaldi, via De Deo, via San Lorenzo, strada comunale Scafati, c.da Pezze Vicine, strada provinciale Cisternino, via Santa Margherita, via dell’Artigianato, via Ferraris, via F.lli Cervi e via Naz. dei Trulli. Gli organizzatori chiedono il massimo della collaborazione di tutti per un evento che deve essere un biglietto da visita per la città.

Partenza da piazza Ciaia alle ore 9:00

Tutti gli atleti che possono partecipare

La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati a società affiliate Fidal nel 2019 delle categorie Juniores, Promesse e Senior; agli atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla Iaaf; agli atleti in possesso della Runcard e agli atleti tesserati per gli Eps sez. Atletica leggera limitatamente alle persone da 20 anni in poi e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva.

I premi in palio al termine della competizione

Saranno premiati con trofeo il primo atleta e la prima atleta classificati.

Saranno premiati con premi in natura i primi 5 atleti delle categorie:

– SM;SM35;SM40;SM45;SM50;SM55;SM60;SM65.

– SF;SF35;SF40;SF45;SF50.

– Delle restanti categorie saranno premiati i primi 3 atleti/e (le categorie Juniores e Promesse saranno considerate come unica categoria).

I premi non sono cumulativi.

I titolari di Runcard rientreranno nelle classifiche individuali.

Saranno premiate le prime 5 Società considerando il numero di atleti giunti al traguardo.