Convocato il Consiglio Comunale per lunedì 30 gennaio

FASANO – Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed eventualmente, il giorno 31 gennaio 2023 alle ore 11.30 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

1) Approvazione resocontazioni sedute di consiglio comunale del 20 settembre e 7 novembre 2022;

2) Ratifica della Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2023 avente ad oggetto “Progetto denominato “Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within social contest” acronimo Hermes, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg. V/A Grecia -Italia (El-It) 2014- 2020 – variazione di bilancio”;

3) Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.;

4) oneri di smaltimento rifiuti presso impianti di trattamento/smaltimento stabiliti da Ager Puglia – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi della lett. e) art. 194 TUEL;

5) Rinnovo autorizzazione n. 1309 del 20/07/2010 per l’esercizio di un impianto di rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili – Parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo di localizzazione ex art.16 dell’allegato alla deliberazione G.R.n.819/2015 “Aggiornamento ed adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia”.