Civm 2023, la Coppa Selva di Fasano al via il prossimo 14 maggio

Il calendario ufficiale dell’Aci sport ha inserito la competizione nostrana come terza prova

FASANO ­– Semaforo verde per la Coppa Selva di Fasano fissato per il prossimo 14 maggio con la 64esima edizione di una delle più longeve competizioni automobilistiche in salita del panorama italiano. Il Civm 2023 viaggia a braccetto con la cronoscalata di casa nostra segnando la terza prova del tricolore, questo quanto emerso dal quatier generale dell’Aci Sport con la recente pubblicazione del calendario delle gare iscritte all’Italiano targato 2023. Saranno 13 gli appuntamenti del prossimo campionato italiano velocità montagna che si aprirà il 2 aprile in Sardegna con la 61^ Alghero-Scala Piccada e si chiuderà il 22 ottobre in Veneto con la 31^ Salita del Costo. Secondo appuntamento tricolore il 30 aprile sui Monti Sibillini con il 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti, seguito dalla Coppa Selva di Fasano che riporta il Civm in Puglia il 14 maggio ed il 28 si torna al nord con il 52° Trofeo Vallecamonica sulle Alpi bresciane. Anticipata all’11 giugno la 72^ Trento-Bondone, l’università delle salite, mentre una settimana più tardi ad Ascoli Piceno si svolgerà la 62^ Coppa Paolino Teodori con validità Europea. La macchina organizzativa dell’Egnathia corse del presidente Laura De Mola è già in fermento per l’evento.