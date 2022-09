Amatori strada, il pluricampione italiano Palmisano si impone al Regionale di Francavilla

L’atleta della Narducci di Pezze di Greco va a segno nel Trofeo “Madonna della Fontana”

FRANCAVILLA FONTANA – Quella che doveva essere solo una gara di preparazione alle sfide invernali di ciclocross si rivela un trionfo per Biagio Palmisano, l’atleta detentore del titolo italiano di ciclocross conquistato in Friuli Venezia Giulia nello scorso gennaio. Infatti, il portacolori della Narducci-Team Luigi Cofano di Pezze di Greco, pluricampione italiano, titolo di campione Intersud e più volte campione regionale di Ciclocross, lo scorso 4 settembre a Francavilla Fontana, in occasione del Campionato regionale “Amatori Strada”, ha lasciato tutti alle sue spalle, conquistando il titolo di campione regionale di categoria M6.