Biciclette a Cuscinetti, al via il week-end della sfida sul tracciato dello Zoosafari

FASANO ­– Tutto pronto per il Memorial “#tuttixivan & in ricordo di Peppe Vinci”, la competizione di biciclette a cuscinetti e gommati che si terrà domani (domenica 23 ottobre) sullo storico tracciato dello Zoosafari. Siamo a numeri da record per quanto riguarda i partecipanti con ben 182 iscritti che già nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16:30 alle 21, metteranno in bella mostra i propri mezzi nelle classiche verifiche tecniche che si terranno in largo Palmina Martinelli.

Sarà grande spettacolo, quindi, sui tornanti di una competizione che ritorna, dopo un lungo periodo di assenza, con la bandiera verde che verrà data alle ore 8 per la discesa del primo veicolo che aprirà le prove ufficiali ed a seguire sarà la volta della gara.

Una competizione che ritorna grazie all’impegno della Scuderia Ferrari club Fasano del presidente Orazio Leone e della neonata associazione “Apulia event’s asd” del presidente Gianluca Lacirignola. Un impegno nella realizzazione di una competizione di questo genere che ha registrato l’operato attivo dei volontari Anna Susca, Leonardo Di Bari, Giacomo Di Toma, Domenico Potenza, Francesca Baccaro, Vincenza Pinto, Donato Loconte, Leonardo Baccaro, Marilena Laghezza (mamma di Ivan), Pasquale Albanese, Franco Guarini, Valentina Velletri, Mariangela Legrottaglie e Piero Argento. Grazie a loro si rivive questo sport antico della tradizione fasanese, divulgandolo alle nuove generazioni. Un aspetto agonistico e sociale che hanno segnato positivamente gli organizzatori spingendoli a pensare per il 2023 ad un trofeo con ben 4 gare in Puglia e sicuramente 2 gare fuori regione, nello specifico, in Calabria e in Basilicata. Tra i partecipanti ci saranno ben 8 equipaggi calabresi e ci saranno degli osservatori della disciplina che arriveranno da Potenza, per gettare le basi su una fattiva collaborazione. Il direttore di gara sarà come sempre il collaudato e veterano Carmelo Argese, mentre la madrina della gara sarà Laura De Mola, presidente della Scuderia Egnathia corse e costantemente vicina alle 2 associazioni con le quale ha calendarizzato numerosi eventi per il 2023.

Ci sarà la partecipazione di Mariachiara Nardelli, fresca vincitrice del campionato italiano kart nella categoria 60 e dell’evergreen Cesare Fiorio, direttore di reparto corse Fiat/Lancia degli anni 80. Nel corso della premiazione ci sarà la presenza di Natalia Angelini, personaggio televisivo, nei panni di damigella d’onore.

