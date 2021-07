Beach Handball, assalto allo scudetto per capitan Messina e compagni

Nel week-end la Junior Fasano cercherà di far ritornare il tricolore nella Città della Selva

MISANO ADRIATICO – La Junior Fasano di capitan Flavio Messina sarà presente alle finali nazionali di beach handball che prenderanno il via nella mattinata nel centro turistico dell’Emilia Romagna. In campo 11 formazioni, di cui 7 nel torneo degli uomini e 4 in quello in rosa. Per quanto riguarda il campionato italiano maschile sono stati formati due differenti raggruppamenti. Da una parte i toscani del Grosseto, la compagine siciliana del Messina, i liguri del Ventimiglia (in campo con due compagini) ed il team veneto dell’Oderzo. Dall’altro lato del tabellone la Junior Fasano, i siciliani dell’Halikada e la compagine “B” di Ventimiglia. Per regolamento ci saranno le semifinali incrociate (1^ A – 2^ B, 1^ B – 2^ A) e in aggiunta placement round 5°-7° posto per le tre rimanenti squadre. Finale alle ore 16 del 10 luglio.

Il capitano Messina suona la carica dopo la brillante qualificazione

“Un’avventura nuova – afferma capitan Messina – ma con la voglia di voler far bene, dopo la brillante qualificazione tenuta sul campo di casa del Forcatella Camper. Siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto finora, ma allo stesso tempo siamo coscienti delle nostre forze e faremo di tutto per ritornare in Puglia con lo scudetto sul petto”.

Il Team della Junior Fasano con il supertifoso Mimino Ancona

La spedizione biancazzurra in Emilia Romagna è guidata dal dirigente Graziano Corbascio, mentre il team della Junior Fasano che proverà l’assalto allo scudetto è composto dal capitano Messina, Davide Pugliese, Marco Pignatelli, Alessandro Savino, Simone Angeloni, Filippo Angiolini, Simone Sibilio, Daniele Vinci, Emi Franceschetti e Leo Boggia. Non ci sarà Davide Notarangelo, alle prese con gli impegni della nazionale agli imminenti Europei. La squadra ha raggiunto Misano Adriatico nella serata di ieri e non poteva mancare all’appuntamento uno dei più fedeli tifosi biancazzurri, Mimino Ancona, che non si è sottratto alla classifica foto di gruppo per le vie del centro.

Il debutto avverrà alle ore 10:30 contro la compagine del Ventimiglia B, mentre la seconda sfida è in programma nel pomeriggio alle ore 18 contro la Halikada.