Scontro Scianaro-Zaccaria. Il consigliere: «Dotare l’Umberto I di riabilitazione respiratoria»

Ma il sindaco replica: «Non stiamo dietro la sua campagna elettorale»

FASANO – Non c’è Coronavirus che tenga per la politica fasanese. Dopo lo scontro Trisciuzzi-Saponaro sullo svolgimento del Consiglio comunale di questa mattina a porte chiuse e per pochissimi e non rinviabili punti all’ordine del giorno, adesso ecco che la scena si sposta sulla coppia Scianaro-Zaccaria.

Il consigliere Antonio Scianaro ha infatti proposto all’Amministrazione, nelle ultime ore, di valutare l’opportunità di attivare presso l’ex Ospedale Umberto I di Fasano, di concerto con la Regione Puglia, un reparto di riabilitazione respiratoria post acuti, per accompagnare i pazienti colpiti da infezione da coronavirus nella fase riabilitativa.

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino. «Scianaro – ha sottolineato il sindaco – come sempre fuori tema, avanza richieste per la fase post-acuta ma sa perfettamente che quella attuale è la fase dell’emergenza, nella quale la competenza spetta alla Regione. Quest’ultima sta lavorando h 24 con la Protezione civile per attuare il piano d’emergenza, in un clima di grande concordia istituzionale data la gravità dell’ora. In questa e nella successiva fase post-emergenziale tutti lavoreremo pancia a terra, di intesa con la Regione, per la salute dell’intera collettività».

Una risposta piccata e decisa. «Non è il momento di star dietro alla campagna elettorale di Scianaro…» ha infine sbottato Zaccaria.