Laura De Mola candidata al Senato, le prime dichiarazioni: “Oggi parte un nuovo percorso”

La consigliera correrà per il collegio plurinominale unico Puglia-01

FASANO – Di seguito il comunicato stampa diramato da Laura De Mola dopo aver accettato la candidatura al Senato della Repubblica nel partito di Forza Italia per il collegio plurinominale unico Puglia-01.



“Dopo intense settimane di confronto, vi comunico che nelle scorse ore ho deciso di firmare l’accettazione di candidatura per il Senato della Repubblica in vista delle imminenti elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Correrò all’interno delle fila del mio partito, Forza Italia, nel collegio plurinominale unico in tutta la Puglia in terza posizione dopo i senatori uscenti Licia Ronzulli e Dario Damiani. Lo so, non è una sfida semplice ma, per chi mi conosce, io non ho mai amato gli esiti scontati. Ho preferito, da sempre, mettermi in gioco ed essere costantemente al servizio dei cittadini che mi hanno dato la possibilità di compiere, con il loro consenso, il percorso politico ed amministrativo che ho già percorso fino a questo momento.



Essere candidata al Senato della Repubblica rappresenta per me oggi un grande impegno: sento dunque forte il peso della responsabilità che mi porterà a farmi portavoce in queste settimane delle istanze di tutti i cittadini.



Ringrazio il mio partito per la fiducia accordatami: da oggi parte un nuovo percorso che ci vede impegnati, tutti insieme, verso un futuro di buona amministrazione per tutta la nostra terra.”