La corsa in Puglia di Scalfarotto, candidato presidente dei renziani

Tiziana Palmisano, fasanese coordinatrice di Italia Viva a livello provinciale, commenta la notizia

FASANO – “La candidatura di Ivan Scalfarotto come governatore della Puglia confermerà la presenza di un ampio elettorato riformista in Puglia, vera alternativa ai populismi di destra e sinistra e alle false utopie dei profeti della decrescita”. Così la fasanese Tiziana Palmisano, coordinatrice Italia Viva per la provincia di Brindisi, commenta la discesa in campo nelle prossime regionali di Scalfarotto, parlamentare pugliese e sottosegretario agli Esteri.

“L’indicazione di Scalfarotto, frutto della intuizione di Matteo Renzi e Teresa Bellanova,darà forma ad una ampia alleanza con Azione e +Europa che vuole modernizzare la Puglia, liberandola dalle promesse non mantenute da Michele Emiliano. I fallimenti dell’attuale gestione del governatore nella sanità, nell’agricoltura e nella emergenza Xylella, nelle politiche del lavoro, nella gestione dei dossier Ilva e Tap, sono sotto gli occhi di tutti. Italia Viva nelle sue liste alle regionali darà voce alla Puglia che ha scelto un’altra strada per superare la crisi economica e sociale post pandemia, ma soprattutto una nuova visione della nostra splendida regione”.