Il Partito Democratico fasanese in piazza Ciaia per il tesseramento

Oggi si darà il via al tesseramento per il nuovo anno

FASANO – Anche il Partito Democratico di Fasano aderirà all’iniziativa nazionale “Per il bene dell’Italia”.

L’appuntamento di oggi, domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 13 in Piazza Ciaia sarà l’occasione per dare il via al tesseramento per il nuovo anno e, soprattutto, un momento in cui il circolo potrà ascoltare e dialogare nel merito sui dubbi, le richieste e le idee sul piano locale e nazionale.

«Abbiamo bisogno di tutti voi! Invadeteci con le vostre idee, con le vostre competenze ed il vostro entusiasmo!».