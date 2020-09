Fitto a sostegno di Antonio Scianaro: «Via 15 anni di malgoverno»

L’evento si è svolto presso l’Hotel Sierra Silvana

FASANO – È stato presentato lo scorso venerdì sera, presso l’Hotel Sierra Silvana a Selva di Fasano, Antonio Scianaro, candidato nella lista “La Puglia Domani” a sostegno del candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A moderare l’incontro il responsabile dei “Circoli Nuova Fasano” Angelo Laghezza, presenti inoltre il candidato presidente Raffaele Fitto, l’europarlamentare Andrea Caroppo e Donato Monopoli, segretario regionale della FIMMG (Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale).

Quella del centrodestra, che si presenta per la prima volta compatto alle elezioni regionali, è una campagna elettorale che si preannuncia dura e senza esclusione di colpi.

«Sono passati 15 anni di sciagure – ha affermato Scianaro – 15 anni che abbiamo la possibilità di cancellare fra qualche giorno, mandando a casa questo governo regionale».

Il candidato fasanese ha avuto modo di esporre quelle che per lui sono state le scelte pessime dell’amministrazione di centrosinistra affermando: «Le criticità legate al Covid le abbiamo viste tutti, dai disservizi legati alle liste d’attesa ad ospedali senza rianimazioni o con sale operatore in ristrutturazione. Voglio inoltre ricordare quanto poco ha fatto Emiliano in tema Xylella, anche adesso che è arrivata alle porte del nostro territorio a forte vocazione turistica, e ricordo il costo enorme che i pugliesi pagano per lo smaltimento dei rifiuti».

L’europarlamentare Andrea Caroppo si è poi detto soddisfatto della scelta del centrodestra di presentarsi unito in Puglia, affermando che i pugliesi premieranno una scelta compatta e autorevole. «Siamo pronti con una squadra di candidati – ha infine concluso Caroppo – che rappresenteranno al meglio il territorio pugliese».