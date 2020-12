Fabiano Amati confermato Presidente della Commissione bilancio e programmazione della Regione Puglia

La votazione è avvenuta nella giornata di ieri

FASANO – «Anche in questa legislatura svolgerò la funzione di Presidente della Commissione bilancio e programmazione» ha annunciato il consigliere regionale Fabiano Amati.

«Così hanno deciso i colleghi consiglieri – prosegue – e io li ringrazio. Nella lingua spagnola pare che il concetto delbilancio si esprima con la frase “pianificazione dei presupposti”; cioè prima di ragionare di qualsiasi cosa è opportuno capire se si disponga delle risorse, perché “nessun pasto è gratis”. Infatti non esistono fondi pubblici, ma solo una cassa pubblica dove vengono depositati fondi privati (tasse) conseguiti attraverso il sudore della fronte delle persone. Averne dunque riguardo a queste risorse e fare in modo che siano spese bene e rapidamente è una importantissima responsabilità: la più grande responsabilità che si possa avere in una Pubblica amministrazione».