Europee, l’effetto Salvini travolge Fasano. La Lega è il primo partito

Tiene il Movimento 5 Stelle, insegue Forza Italia. Crolla il Partito Democratico rispetto al 2014

FASANO – Un mare di consensi. Non c’è un altro modo per definire il risultato della Lega di Matteo Salvini a Fasano – così come in tutta Italia – che sbanca e diventa il primo partito. Non da meno il consenso raggiunto dal Movimento 5 Stelle, che tutto sommato conferma il suo forte appeal nel nostro territorio (nonostante il crollo a livello nazionale) e più in generale in Puglia, piazzandosi al secondo posto a Fasano (perde 3/4 punti percentuali rispetto alle Europee 2014). Seguono Forza Italia ed il Partito Democratico che, rispetto alle Europee del 2014 quando aveva goduto dell’effetto-Renzi, subisce un importante calo passando dal 30 al 14 percento (dati parziali). Un calo che non va sottovalutato, considerando la ripresa del partito a livello nazionale ed il fatto che Fasano sia oggi un comune a guida centrosinistra. In netta crescita, infine, Fratelli d’Italia che sfiora il 9%.

Il trend è stato chiaro sin dai primi minuti dopo l’inizio dello spoglio, quando già a livello nazionale la Lega sfiorava percentuali in una forbice tra il 32 ed il 34 percento. Un risultato che sorprende, poichè in pochissimo tempo quello che fino a qualche anno fa era il partito nordista, portabandiera della secessione dal sud per l’indipendenza del nord, ha conquistato il consenso della maggioranza dei fasanesi (e dei meridionali) che ieri si sono recati alle urne. Stessa cosa è accaduta in tutta Italia.

E’ bene sottolineare che a Fasano l’affluenza si è fermata al 42%, in calo di un punto percentuale rispetto al 2014, nettamente inferiore rispetto al dato nazionale di quest’anno (56%).

Di seguito i risultati di tutte le liste a Fasano.

Dati Completi – 37/37 Sezioni

Lega 26,59% (3668)

Movimento 5 Stelle 23,65% (3263)

Forza Italia 17,42% (2403)

Partito Democratico 14,15% (1952)

Fratelli d’Italia 8,76% (1209)

+ Europa 4,20% (580)

Europa Verde 1,83% (253)

La Sinistra 1,48% (204)

Partito Comunista 0,65% (90)

Partito Animalista 0,47% (65)

Popolo della Famiglia 0,28% (39)

Partito Pirata 0,16% (22)

Popolari per l’Italia 0,13% (18)

Forza Nuova 0,11% (15)

Casapound 0,10% (14)