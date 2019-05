Europee, la Lega ringrazia Fasano: «Siamo primo partito»

I salviniani annunciano la loro soddisfazione

FASANO – «La Lega Salvini di Fasano esprime grande soddisfazione per l’elezione al Parlamento Europeo del candidato Andrea Caroppo, il quale con oltre 50.000 preferenze è stato uno dei candidati più suffragati in Puglia». A dichiararlo è il responsabile cittadino della Lega Ernesto Perrini, il quale ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito di Matteo Salvini.

«Ringrazio la mia città, la quale ha risposto brillantemente alle esigenze di cambiamento espresse da più parti, a cominciare dai nostri agricoltori che in questi anni non sono stati tutelati a livello Europeo e Nazionale circa i problemi della Xylella, per poi continuare con i nostri pescatori che con le normative europee in atto sono penalizzati rispetto a paesi concorrenti, per finire con l’esigenza nazionale di difendere il nostro territorio dall’arrivo senza regole e senza controllo di extra comunitari.

Sicuramente il nostro rappresentante sarà farsi valere per difendere le ragioni del nostro Sud, che sono ragioni di diritto, l’Europa deve tutelare i nostri territori e la nostra economia.

L’agricoltura, la pesca, il turismo, rappresentano la base del nostro sistema economico. È necessario ridurre le distanze con l’Europa ed è questo l’impegno che chiediamo ad Andrea Caroppo. È un nostro diritto far parte dell’Europa ed è un dovere dell’Europa farci sentire parte integrante. Infine volevo sottolineare il bel risultato ottenuto a Fasano in termini di percentuale, abbiamo raggiunto 26,59 %, siamo quindi il primo partito.

Questo lo considero un punto di partenza, ci aspettano prossimamente impegni altrettanto importanti e il ruolo di Salvini a carattere nazionale e quello dei nostri rappresentanti nelle istituzioni a carattere Europeo potranno fare la differenza per le prossime sfide che ci aspettano, a cominciare dalle regionali del 2020.

Volevo infine ringraziare la nostra candidata Antonella Lella, che nonostante una buona performance, non ha avuto il successo sperato. Avrà il modo è il tempo di rifarsi. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Anna Rita Tateo per l’impegno e la vicinanza alla nostra realtà cittadina, grazie».